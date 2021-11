Siloé, de las balas al arte

Caminamos por Siloé, la Comuna 20 de Cali. En el mismo sector en el que hoy Supera-A, Zeta y Sam hacen freestyle (rap), hace siete meses, en el momento más crispado del paro nacional, *Andrés Mancera, un vecino de los freestylers, recibió en el cuello el impacto de una bala disparada por el cañón de un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que le quemó la piel. Mientras nos cuenta la historia de la vida que pendió de un hilo, nos tomamos un frappé de maracuyá que él mismo preparó. “Tengo ganas de estudiar Gastronomía para aprender a hacer cosas más poderosas. Lo que he aprendido me lo enseñó un parcero del barrio que es cocinero. La próxima lo invito a probar un aperitivo que tiene viche”, me dice.

Sigamos. Robin Cris, caleño de 22 años, baila breakdance y salsa choke en una plazoleta desde la que se divisa todo Cali. En uno de los muros del lugar y escrito con letras gigantes se lee “Siloé es vida”. Una paradoja. Hace meses en esa comuna los muertos engrosaban las cifras de víctimas de una ciudad cuyo estallido social se convirtió en el testimonio más estremecedor de un país convulsionado. Al menos once habitantes de esta localidad fueron asesinados durante las manifestaciones. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo para la Paz (Indepaz), en todo Cali fueron ultimadas 45 personas en el marco del paro.Cae la tarde. Subimos unas escaleras y doblamos la esquina para desembocar por un callejón angosto cercano a la estación Tierra Blanca del MIO Cable. Lo llaman el Callejón del Arte. Tres jóvenes de un grupo folclórico de la Comuna 20 tocan, cantan y bailan “Farolitos en el cielo”, la canción de Gloria Estefan. Allí tampoco tienen ganas de darle mucha vida a noviembre. Diciembre se espera con ansiedad.