El Magazín Cultural
La historia detrás del poeta que se robó los aplausos en Cannes y en Colombia

A propósito del reciente estreno de la película colombiana “Un poeta” en cines, hablamos con su director, Simón Mesa Soto, y actor principal, Ubeimar Ríos.

Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
29 de agosto de 2025 - 11:43 p. m.
La película "Un poeta", de Simón Mesa Soto, fue galardonada en el Festival de Cannes.
Todo comenzó con el entorno de la poesía en Medellín. De ahí fue que Simón Mesa Soto, director de la galardonada película “Un poeta”, comenzó a unir las piezas para el largometraje que se estrenó en las salas de cine colombianas el 28 de agosto. El director sabía que quería hacer una película con ese ambiente, luego de haber asistido a lecturas de poesía y otros eventos. Sin embargo, los elementos y temáticas que se abordaron con la historia de Óscar Restrepo entraron a hacer parte del rompecabezas más adelante.

Los años pasaron y Mesa...

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
