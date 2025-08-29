La historia detrás del poeta que se robó los aplausos en Cannes y en Colombia

La película "Un poeta", de Simón Mesa Soto, fue galardonada en el Festival de Cannes. Foto: JUAN SARMIENTO / OCULTISMO

Todo comenzó con el entorno de la poesía en Medellín. De ahí fue que Simón Mesa Soto, director de la galardonada película “Un poeta”, comenzó a unir las piezas para el largometraje que se estrenó en las salas de cine colombianas el 28 de agosto. El director sabía que quería hacer una película con ese ambiente, luego de haber asistido a lecturas de poesía y otros eventos. Sin embargo, los elementos y temáticas que se abordaron con la historia de Óscar Restrepo entraron a hacer parte del rompecabezas más adelante.

Los años pasaron y Mesa...