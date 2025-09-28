Logo El Espectador
El libro que recorre la historia de Colombia a través de las páginas de El Espectador

“Sin medias tintas”, un libro que recorre 138 años de historia, es un homenaje a quienes usando su pluma han contribuido a la creación de memoria en el país. El resultado es un viaje por lo cruel y lo milagroso que ha quedado consignado en las páginas de este periódico.

Santiago Gómez Cubillos
28 de septiembre de 2025 - 02:09 p. m.
Tanto Jorge Cardona como María José Medellín han dirigido la sección judicial del periódico. Él de 1996 hasta el 2000, y ella desde 2021 hasta hoy.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La historia no se escribe en un día, pero sí todos los días. Por eso, cuando surge la necesidad de echar la vista atrás para entender cómo y, sobre todo, por qué hemos llegado hasta aquí, la prensa se presenta como una ventana insoslayable. Jorge Cardona y María José Medellín lo entendieron así, y fue entonces cuando nació la idea de entregarle al país un nuevo libro de historia, esta vez contado desde la perspectiva del diario El Espectador. No solo porque ambos han dedicado parte de su vida a este periódico, sino porque en sus...

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
profe(56525)Hace 51 minutos
Muchas gracias. Quiero saber cuál es el precio del libro y en qué librerias se consigue. Muy agradecido.
