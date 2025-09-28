El libro que recorre la historia de Colombia a través de las páginas de El Espectador

Tanto Jorge Cardona como María José Medellín han dirigido la sección judicial del periódico. Él de 1996 hasta el 2000, y ella desde 2021 hasta hoy. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La historia no se escribe en un día, pero sí todos los días. Por eso, cuando surge la necesidad de echar la vista atrás para entender cómo y, sobre todo, por qué hemos llegado hasta aquí, la prensa se presenta como una ventana insoslayable. Jorge Cardona y María José Medellín lo entendieron así, y fue entonces cuando nació la idea de entregarle al país un nuevo libro de historia, esta vez contado desde la perspectiva del diario El Espectador. No solo porque ambos han dedicado parte de su vida a este periódico, sino porque en sus...