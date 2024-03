Siri Hustvedt dice estar “aterrorizada” con lo que pueda pasar en las elecciones de EE.UU.

Siri Hustvedt nació el 19 de febrero de 1955 en Northfield, Minnesota, Estados Unidos. Entre sus novelas más conocidas se encuentran "¿Qué estoy haciendo aquí?", "El mundo deslumbrante", "Todo cuanto amé" y "El verano sin hombres".

La ensayista, novelista y poeta estadounidense Siri Hustvedt manifestó este martes, en un encuentro con periodistas, que se siente “aterrorizada con lo que pueda pasar en las elecciones” de su país, en referencia una posible victoria del expresidente Donald Trump.

La escritora, que recogió en Madrid el premio Openbank de Literatura by Vanity Fair 2024 por su trayectoria literaria, se mostró preocupada por el auge de los movimientos autoritarios en EE.UU. y Europa y comentó que su marido, Paul Auster, se encuentra "estable" y ha vuelto a escribir.

Hustvedt (1955), Premio Princesa de Asturias de las Letras de 2019, se refirió a que existe un movimiento "autoritario en todo el mundo", que incluye lugares como España, Italia y Francia y también Estados Unidos. Es "una amenaza que pone en riesgo nuestro sistema constitucional", dijo.

Su último ensayo, publicado en 2016, 'La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres', es un texto que la convirtió en una de las voces más críticas con Trump; pese a ello, no cree que la literatura vaya a salvar a la sociedad del fascismo o el neofacismo.

La ensayista advierte de que el resultado de las elecciones presidenciales de este año no está claro, y ve posible que pueda surgir una coalición de movimientos antiautoritarios que, según espera, puedan estar liderados por Biden.

Subrayó que la administración Trump ha demostrado hasta qué punto Estados Unidos depende de las normas para funcionar. ”La ley no es de mármol, está tan viva como los integrantes de un país le permitan estar; sin ellos, se pierde cualquier parecido a una república democrática”, argumentó.

Paul Auster vuelve a escribir

Hustvedt comentó que el último año ha sido “duro”, desde que a su marido, el escritor Paul Auster (1947), le fuera diagnosticado un cáncer en junio. ”Está vivo, estable. Hoy he hablado con él y, por primera vez -tras el tratamiento-, ha vuelto a escribir algo”, explicó.

Al mismo tiempo señaló que “vivir con alguien que padece una enfermedad, potencialmente letal, es algo que te cambia la vida”, pero no es algo que tenga presente de manera constante. Reconoce que ‘carpe diem’ (aprovechar el presente) es una frase que se repite cada día. “Estoy viviendo el momento de maneras que no he experimentado anteriormente”, confirmó.

Aunque no sabe cuál será el futuro, está muy agradecida al tratamiento: "Sin él, no le tendríamos aquí", y añade que, a pesar de que el futuro es incierto, "no significa que no haya esperanza".

Acérrima feminista, afirma que le parece curioso que la mujer siga necesitando un día internacional, a pesar de que considera necesario que siga habiendo un reconocimiento a la mujer "por el momento que atravesamos ahora".

"La idea que tenemos de progreso es un mito del XIX, pero, si no actuamos para encarnar esas ideas, es posible que retrocedamos, como hemos visto en mi país. Estamos en un proceso en el que la historia la estamos escribiendo nosotras", aseguró Hustvedt.

Negó que haya una literatura masculina y femenina, un debate que considera innecesario, y pone de ejemplo a Henry James: “Tiene lo que se llamarían muchas cualidades femeninas, en cambio Gertrude Stein tiene muchas masculinas. Todos tenemos atributos masculinos y femeninos”, explicó.

