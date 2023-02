Sobre “Alis”, la película: “El primer paso para cambiar algo, es imaginárselo”

Una de las mujeres que participó en a película "Alis". En total, fueron 20 protagonistas. Foto: Producción "Alis"

Los sueños no saben de imposibles (¿o no se saben imposibles?). Los sueños no saben, claro. Los sueños son. Los sueños nacen. Los sueños brotan. Son anhelos que se plantan con unas raíces que crecen tan rápido, que no alcanzan a escuchar los posibles límites que habría para alcanzarlos. Son tallos gruesos que se aferran a la que podría ser la parte más libre o joven o vital del cerebro. Allí todo es posible.

Así se ve el futuro del grupo de mujeres que jugaron a imaginarse a Alis: posible. Hay horizonte cuando hablan. Para la dinámica de la película, nadie les pide que sean lógicas o realistas o que estén informadas o que evalúen la viabilidad de sus sueños, ni mucho menos que demuestren que serán capaces de alcanzarlos.