Sobre cómo el freestyle lleva al límite el español

A la hora de hacer freestyle (rap), capacidades como la puesta en escena y la interpretación, son complementarias para ofrecer improvisaciones de nivel, sin embargo, el dominio del lenguaje, la métrica y la argumentación, son fundamentales para que quienes se la juegan por esta disciplina rapeen con la pretensión de la consagración. La derrota o la victoria en una batalla de freestyle puede estar a una sílaba de distancia. ¿Qué figuras literarias comparten la poesía y el freestyle? ¿Los mismos recursos de la literatura y la oratoria se pueden usar mientras se improvisa sobre una pista de rap? ¿Esa capacidad discursiva se entrena? Este miércoles a las 7:00 p.m. intentaremos dar respuesta a esas y otras preguntas. Además, con una exhibición de freestyle mostraremos cómo el freestyle es capaz de llevar al límite a la lengua de Cervantes.

En el libro “Las figuras retóricas en el rap”, Alberto Buscató Vázquez se pregunta: ¿Podrá el rap aguantar un análisis serio equivalente a los que se realizan en poesía? Para responderse esa pregunta, Vásquez estudió alrededor de 200 figuras retóricas usadas en la poesía clásica.

Entre ellas, dice el autor, “hay figuras conocidas como las metáforas, los juegos de palabras o los refranes, pero otras tan extrañas como el tautograma, la aliteración o el homeotéleuton. Para ello, busqué y rebusqué entre canciones populares de autores consagrados (como Nach, Duo Kie, Tote King…) tanto como entre autores clandestinos menos conocidos, pero cuyas letras tienen un gran valor (Charlie, Jona, Nova Mejías…).

Le invitamos a leer: Freestyle, a pesar de la pandemia

Para Vásquez, el resultado de dicho experimento resultó “realmente bien” (…). Todas y cada una de las figuras analizadas ha sido utilizada por raperos de manera magistral. De hecho, en ocasiones los raperos muestran una destreza nunca antes vista en la poesía clásica. Además, he podido descubrir y describir varias figuras retóricas usadas por raperos que no están en los manuales de poesía clásica. Entre ellas, encontramos la pronunciación modificada, el tautograma cruzado o la inversión textual. Sin embargo, esto es lo que se espera de ellos. Todo movimiento cultural recoge la tradición e incluye en ella sus innovaciones. El rap no iba a ser menos”.

Con consciencia de ello o sin ella, los improvisadores, conocidos en el mundo del hip hop como MCs, experimentan con el lenguaje para sacar adelante las mejores rimas. El freestyle (rap) comparte con la poesía el uso de figuras retóricas. Insertadas en las rimas aparecen a menudo recursos de la literatura y la oratoria.

Invitados de esta noche a las 7:00 p.m.

Aunque no es un fenómeno ampliamente estudiado, tampoco es la primera vez que desde la academia se hacen esfuerzos por interpretar el arte de la improvisación. En un documento elaborado por Basilio Pujante Cascales publicado en la Universidad de Murcia titulado: “La retórica del rap. Análisis de las figuras retóricas en las letras de “Violadores del Verso”, se explica: “El hecho de que estemos ante un género musical, hace que este tipo de figuras posea en nuestro corpus una significación mayor que en la literatura. Por definición las canciones han sido concebidas para ser ejecutadas de manera oral, por lo que las figuras de este tipo serán de gran importancia para la consecución de la eufonía. Las canciones de rap, salvo las instrumentales, se configuran como la unión de dos elementos fónicos: la música y las letras rapeadas. Hasta ahí son iguales que cualquier tema de música vocal, pero existen algunos rasgos que en las diferencian del resto de géneros”.

Además: Así nació ‘Kickback’, el formato de freestyle colombiano que proponen “plagiar” desde España

En el libro “Freestyle Revolution” (Temas de hoy) se explica que a la hora de hacer improvisación sobre una base de rap o de trap, se emplean desde figuras literarias más comunes como exageraciones o metáforas, que aparecen prácticamente en cada patrón, hasta conceptos menos habituales como antanaclasis o paronomasia, el nivel de las batallas se enriquece con estas figuras. Son varios los ejemplos que se citan en ese libro. Mencionamos algunos, pero será además el momento de afinar el odio para identificar los recursos de los MC a la hora de improvisar.

Calambur: Es un recurso fonético, basado en la homonimia, en la paronimia o en la polisemia. Consiste en modificar el significado de una palabra o frase agrupando de distinta forma sus sílabas.

Ejemplo de una rima improvisada:

Yo apoyo a los animales, soy animalista

Y pa matarte tengo tu tumba y tu ánima lista.

Metáfora: Traslación del sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita

Ejemplo de rima improvisada:

“Si, pero eso es vender facha.

Es esculpir por la noca mariposas

Cuando en tu panza hay cucarachas.

Paranomasia: Uso de palabras con sonidos similares pero de diferente significado, llamadas parónimos

Ejemplo:

“Es normal que el mensaje lo emita,

y al imita yo solo lo omita,

o a mi ta lento es que se fortifica,

es freestyle puro, la esencia que me fortifica.”

Sin embargo, el arte de improvisar no es nuevo. Es, si se quiere, un fenómeno en constante evolución. El filólogo, profesor y escritor Maximiano Trapero reseña: “Decir que la improvisación poética es un hecho muy viejo es algo obvio, puesto que se manifiesta ya en plenitud en una de las manifestaciones culturales primeras y a la vez cimeras de toda esa cultura occidental. Cuando leemos la Odisea nos llama la atención el hecho de que en todos los banquetes haya un personaje imprescindible, el aedo, que atrae todas las miradas y se convierte en el centro de la atención de todos; un personaje admirado y querido y que estará siempre por encima de toda discusión. Eran los aedos personajes profesionales de corte, al servicio de un rey; poetas cantores que, mediante un lenguaje formulaico, cuya técnica dominaban, eran capaces de repentizar los grandes relatos épicos de los héroes antiguos”.

Y desde el relato de Homero, han pasado a la posteridad los nombres de Femio, aedo del palacio de Ulises en Ítaca, y de Demódoco, aedo del palacio de Alcínoo, rey de los feacios. Bien mirado, el propio Homero no fue sino un aedo, el modelo de poeta épico capaz de recrear toda la antigüedad helénica, el poeta aédico más grande de todos los tiempos.

El medievalista estadounidense Samuel G. Armistead calificó la improvisación poética como “la oveja negra” de la literatura oral. En la inauguración del I Simposio que, sobre verso improvisado organizado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 1992, dijo que la academia ha prestado mucha atención a otras manifestaciones artísticas hechas con la voz y la palabra como el romancero, el cancionero, el cuento popular, la paremiología, la lira mínima... Pero ¿quién y cuándo ha convocado un simposio sobre la poesía improvisada?

**

Exhibición de freestyle a cargo de:

Daniel Alejandro Rojas Bernate (Daigman). Es periodista y freestyler profesional. Actual campeón de la BDM Colombia y uno de los inprovisadores de la KO Federación Freestyle.

Nelson David Romero Montaña (Coloso). Productor musical, actual campeón de la CDB Legends y unos de los improvisadores de la KO Federación Freestyle.

Host invitado:

Emil Alejandro Rodríguez Martínez (Aran Fnx). Locutor y el host oficial de la KO, Federación Freestyle. Es reconocido como el host del freestyle underground de Bogotá.

Beatmaker invitado:

Jorge Humberto Betancourt (JBeat). Beatmarker oficial de la KO Federación Freestyle, la primera liga profesional de Colombia. También es el DJ oficial de God Level, una de las competencias de freestyle en habla hispana más importantes del mundo.