Sobre “Demian” y la destrucción de un mundo para nacer

Hace unos años, algún familiar muy creyente le dijo a un invitado a la casa -que se había confesado ateo-, que no creer en Dios conducía a una vida desviada. Que la claridad del camino solo se conseguía a través de los mandamientos de Dios. Con un tono exasperado y los ojos enrojecidos le dijo a Ricardo, amigo de la familia hacía años, que las “voces” que sugerían que Dios no existía, eran pequeños demonios que solo la gente débil escuchaba. Quiso ofender, pero yo, que era mucho más joven, entendí que la ofensa no había sido lanzada con intenciones de herir a Ricardo, sino de salvarlo. Él, que nunca se incomodó por la forma en la que le subieron la voz y se levantaron de la silla para mirarlo desde arriba, dijo que no le constaba lo de las voces del demonio, que no había sido así para él. Un día, por algún motivo que no contó en esa conversación, su fe se desmoronó, algo que no lo hacía ver más cómodo, ni más feliz ni más realizado. Su aspecto era frágil. Yo lo veía huérfano. “Que dios no exista no ha sido más sencillo: la certeza de que a pesar de que siga las reglas y crea en la justicia no habrá paraíso ni redención, solo me ha llevado a la más amarga incertidumbre, pero no puedo decidir creer porque sea más fácil. Es que simplemente ya no puedo creer en eso porque sé que no es cierto”, concluyó y, con un movimiento brusco, se terminó su trago.