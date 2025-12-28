Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sobre el amor de abuelos y nietos: reseña del libro “Los abuelos cuentan”

“Los abuelos cuentan” (Planeta) es una compilación de cuentos realizada por María Inés Pantoja, que cuenta con textos de autores y celebridades como Willington Ortiz, Mary Grueso, Humberto de la Calle, María Elvira Samper, entre otros.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
28 de diciembre de 2025 - 10:03 p. m.
Ilustración y portada de "Los abuelos cuentan", libro de cuentos dedicados a nietos por parte de varias celebridades en Colombia.
Ilustración y portada de "Los abuelos cuentan", libro de cuentos dedicados a nietos por parte de varias celebridades en Colombia.
Foto: Ilustración: John Varón

Cada vez que he escuchado la sabida frase de Rainer María Rilke, que dice que “la patria del hombre es la infancia”, sin pretensión a equipararme a su sabiduría, he traducido esa afirmación al caso particular para decir que mi patria son mis abuelos. La mayoría de los recuerdos y de ese paraíso perdido que cada vez queda más atrás tienen como protagonistas, afortunadamente, a mis cuatro abuelos, los dos maternos y los dos paternos.

Leyendo “Los abuelos cuentan” jugué a imaginar qué podrían escribir los míos de nosotros, sus nietos. Pero...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

“Los abuelos cuentan”

María Inés Pantoja

Editorial Planeta

Literatura

Gustavo Castro Caycedo

Mary Grueso

Humberto de la Calle

Willington Ortiz

PremiumEE

Noticias hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.