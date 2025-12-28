Sobre el amor de abuelos y nietos: reseña del libro “Los abuelos cuentan”

Ilustración y portada de "Los abuelos cuentan", libro de cuentos dedicados a nietos por parte de varias celebridades en Colombia.
Foto: Ilustración: John Varón
Cada vez que he escuchado la sabida frase de Rainer María Rilke, que dice que “la patria del hombre es la infancia”, sin pretensión a equipararme a su sabiduría, he traducido esa afirmación al caso particular para decir que mi patria son mis abuelos. La mayoría de los recuerdos y de ese paraíso perdido que cada vez queda más atrás tienen como protagonistas, afortunadamente, a mis cuatro abuelos, los dos maternos y los dos paternos.
Leyendo “Los abuelos cuentan” jugué a imaginar qué podrían escribir los míos de nosotros, sus nietos. Pero...
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación