Sobre el amor en la filosofía

"Los amantes", de René Magritte.

Hace unos meses, escribí acerca del concepto de la amistad en la filosofía, un texto que nació, también, al escuchar el pódcast de Octavio Galvis y David Zuluaga, Urbi et Orbi. Al final, la amistad es una de las formas del amor. “Porque se trataba de él, porque se trataba de mí”, aseguró Michel de Montaigne en la segunda mitad del siglo XVI cuando trató de explicar por qué amaba a su amigo y colega filósofo Étienne de La Boétie. Esta vez, para hacer una aproximación de por qué el amor le da sentido a nuestra vida, los conductores del programa se basan en el ensayo del filósofo Harry Frankfurt The reasons of love.

De acuerdo con Frankfurt, todo comienza por el pregunta ética fundamental: ¿cómo he de vivir? Una pregunta que solo nos hacemos los seres humanos, debido a nuestra consciencia o nuestra reflexividad. La raza humana se toma a sí misma en serio, no somos indiferentes a nosotros mismos y nuestros comportamientos, nos importa quienes somos. Tenemos deseos y actitudes y deseos sobre nuestras actitudes. Por ejemplo: cualquier otro animal puede tener el deseo de comer un trozo de carne, más no tiene una actitud u opinión con respecto a ese deseo. Por el contrario, los humanos sí. Un hombre puede desear comer un trozo de carne (un deseo de primer orden) y, a la vez, puede desear no desear comer aquel trozo de carne (un deseo de segundo orden), por las razones que sea... razones éticas, de salud, etc.