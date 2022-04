Sobre ensayar para teatro y para ser víctimas convincentes (Tras bambalinas)

Desde un acercamiento al teatro del absurdo, Patricia Ariza plasma el drama humano de quienes son víctimas del desplazamiento forzado: vacío, olvido y despojo total del arraigo y la conciencia del ser y estar. Foto: Corporación colombiana de teatro

Una se quejó del aroma de su vestuario: huele a guardado y yo no me lo aguanto, dijo. Y se lo quitó. Mientras exageró los gestos y se burló de su propio fastidio, se cambió la ropa y roció la nueva con un líquido que olía a hierbabuena. Otro de los actores contó que el ayuno intermitente le sirvió y que por estos días solo desayunaba y almorzaba. Alguien le respondió desde el fondo del escenario que sí, que ese nuevo régimen estaba cumpliendo con el objetivo: lo veo muy delgado, Charli. Otra de ellas, una actriz, comenzó a taconear fuerte, como si estuviera probando los zapatos. Y esos de dónde los sacó, le preguntaron. “En el mercado de las pulgas. Cinco lucas”. ¡Bueno, ya!, gritó alguien que quería comenzar el ensayo rápido para no salir tan tarde. Y todos estuvieron de acuerdo, pero pasó mucho tiempo antes de que pudiesen comenzar.