Sobreviviendo al horror del Palacio de Justicia

Foto: Ilustración: Jonathan Bejarano

Primero fue la Radio Nacional, donde leía boletines y reproducía música, luego tuvo una oferta para trabajar en la BBC, pero su familia siempre fue lo primero, la razón principal para decirle no a Londres. Desde muy joven, asumió el papel de papá, primero con sus hermanos, después con sus cuatro hijos, y con aquellos con quienes no compartió sangre, como sus sobrinos políticos, pero a quienes consideró como tales, e hizo del derecho su vida. Porque si bien dedicó parte de su tiempo al sector privado, como vicepresidente del Banco del Comercio, del derecho público recibió un llamado especial. Por eso, siempre sintió el centro de Bogotá como propio. Disfrutaba La Candelaria de arriba abajo, aprovechando el sabor de un pastel de yuca o de unos huesos de marrano, y recorrer la Plaza de Bolívar era parte de su quehacer diario, que no era diferente a estar rodeado del poder público y ejercer dentro de él, como algo a lo que le debía respeto y se lo dio a lo largo de su vida.

A él, Jaime Paredes Tamayo, no le gustaba lo ostentoso; al contrario, era más bien una persona de bajo perfil. Ya fuera sentado en la mesa del comedor de su casa con un cigarrillo en la mano, adelantando el trabajo que se llevaba de su despacho, creyendo que rendía más al fumar, cuando la verdad era que el cigarrillo se iba consumiendo por sí solo, o escabulléndose del esquema de seguridad que el Estado le puso, pues en su oficina se emitían conceptos sobre temas delicados, como la extradición, prefería no ser el centro de atención. Igual, en su intimidad, se daba uno que otro gusto. Su amor por Europa, por ejemplo, lo llevó a decorar su oficina con réplicas de esculturas y cuadros que traía del viejo continente. De eso, sin embargo, no quedó casi nada después del 6 de noviembre de 1985. Lo único material que sobrevivió fue un pedazo de candelabro, que hoy está en la casa de uno de sus hijos, y de forma inmaterial, la historia de cómo salió de allí y sobrevivió al horror.