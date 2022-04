“Sobrevivir a la guerra: ese fue nuestro mayor éxito”

En la foto, Vedran Smailović, también conocido como “el Chelista de Sarajevo”, tocando en las ruinas de la Biblioteca Nacional de Sarajevo, incendiada en agosto de 1992 durante el asedio de la capital de Bosnia y Herzegovina. Foto: Wikimedia Commons

Quizá el ejemplo de otros lo inspiró. Quizá necesitaba de un espejo que le ayudara a tomar la determinación. Quizá aquella frase motivacional le quedó sonando, esa que dice, algo así como, “si aquel pudo, yo también puedo”, “si Eslovenia y Croacia lo hicieron, ¿por qué nosotros no hacerlo?”. El 5 de abril de 1992 proclamó su independencia. Bosnia y Herzegovina a Yugoslavia a un lado dejó. El nuevo Estado comenzó a dar pasos en solitario, ya no había acompañantes a su alrededor. El júbilo por aquella hazaña no duró mucho. Ese mismo día, literalmente, todo estalló y en medio de una guerra quedó. Lo que antes, tal vez no era un problema, empezó a serlo, y todo por una declaración.

Por aquellas tierras convivían croatas, serbios y bosnios. Sin embargo, la independencia todo lo dificultó. Los serbios querían seguir perteneciendo a Yugoslavia, pero los otros no. Entonces, Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, fue sitiada. Yugoslavos y serbios unidos: las calles de aquella ciudad se llenaron de francotiradores. Ahora cada paso estaba amenazado por las balas. Y aquellos que se atrevían a cruzar la “Avenida de los Francotiradores” se jugaban la vida. Hubo disparos, pero también bombas. Hubo miedo, hambre y desesperación. Los medicamentos, la comida, el agua y hasta la electricidad empezaron a faltar. La ciudad en la que ocho años atrás se habían celebrado los Juegos Olímpicos de Invierno, esa misma que era conocida por su multiculturalidad, quedó sumida en ruinas. Y los libros quedaron convertidos en cenizas, luego del incendio de la Biblioteca Nacional de Sarajevo. El asedio duró cuatro años. Tiempo en el que las violaciones a los derechos humanos no cesaron. Tiempo en que la sangre no paró. Más de diez mil personas fallecieron y más de cincuenta mil fueron heridas. El 29 de febrero 1996 Sarajevo se “liberó”, tras los Acuerdos de Dayton, firmados en 1995. Pero las firmas no borraron las huellas.