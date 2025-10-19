Sociedad Interamericana de Prensa advierte sobre estigmatización de Petro a medios colombianos

AME9038. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/10/2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado frente al Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) este viernes, en Bogotá (Colombia). El Estado colombiano pidió perdón público al colectivo por más de tres décadas de persecución, hostigamiento e inteligencia ilegal, en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2024 declaró su responsabilidad internacional. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“La frase ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas’, con la que el presidente argentino Javier Milei suele cerrar sus mensajes en X referidos a la prensa, se convierte en un símbolo del nivel de riesgo que el discurso oficial genera al ejercicio del oficio periodístico”, dijo el director de ‘La Gaceta’ (Argentina), Daniel Dessein.

En una línea similar, el presidente colombiano, Gustavo Petro, “continúa estigmatizando a medios y periodistas, asociándolos con prácticas mafiosas”, indicó Dessein, al leer las conclusiones en las que se denunciaron prácticas contra periodistas en países de la región.

Además, se criticaron los “discursos ofensivos” de los presidentes de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y Ecuador, Daniel Noboa, contra periodistas. También se denunció que en Bolivia diversos medios fueron afectados con multas tras difundir de propaganda electoral y que las demandas son los mecanismos más usados en Panamá para amenazar la sustentabilidad económica de las empresas periodísticas.

También se destacó la “vigilancia, el seguimiento y la intimidación física o digital” en Cuba, el “hostigamiento del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra el periodismo independiente, ha sumado 40 periodistas al exilio en los últimos seis meses” y la crisis de seguridad de Haití.

Igualmente, se denunciaron asesinatos, encarcelamientos, exilios y acoso judicial contra periodistas, así como sanciones económicas y censura en varios países de la región.

Si bien, se subrayaron señales positivas como los fallos judiciales en Costa Rica que refuerzan el derecho a la información y la libre crítica, y una sentencia en Colombia que reconoce los crímenes contra periodistas como ataques a la democracia.

Por su parte, la secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Laura Gil, destacó en una conversación de cierre que la “democracia es el espacio en el que el blanco y el negro logran entrar en un diálogo, buscar el gris y la moderación”.

“Si los propios medios están moviendo a sus periodistas para que se muevan lejos de la moderación estamos haciendo un daño al diálogo que todos necesitamos”, señaló.

En esta asamblea, celebrada en Punta Cana, este de la República Dominicana, se han llevado a cabo conferencias y charlas sobre la sostenibilidad de los medios, el impacto de la inteligencia artificial en la profesión, así como paneles y talleres sobre innovación, transformación digital, modelos de negocio y el papel de la prensa en la democracia.

El informe de la SIP sobre Colombia

La Sociedad Interamericana de Prensa se pronunció también sobre la situación en Colombia y los mensajes y pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre los periodistas y los medios. Dentro de sus consideraciones incluyó: “que el presidente Gustavo Petro, en sus intervenciones públicas, alocuciones presidenciales y desde su cuenta de X, ha mantenido una constante y cada vez más férrea estigmatización a periodistas y medios de comunicación críticos de la gestión gubernamental, a los que califica como opositores, los responsabiliza de conductas delictivas y de los problemas estructurales del país” y “que el sistema de medios públicos está siendo utilizado para replicar en exclusiva la línea oficial, lo que elimina la diversidad de voces, ideas y opiniones contrarias a las trazadas por el Gobierno”.

En su resolución, la SIP resaltó que “la estigmatización se constituye en una forma de apología de la violencia, que no solo incita a agredir a la prensa, sino que también profundiza los niveles de intolerancia, la división y la polarización de la sociedad” e instó al gobierno a actuar de manera inmediata frente a esta acción en contra de periodistas y medios de comunicación.

Por otro lado, exhortó al gobierno a “respetar los principios de la libertad de expresión, lo que implica tolerar la crítica y abstenerse de desplegar acciones discriminatorias -positivas o negativas- en función de las líneas editoriales de los periodistas” y garantizar que el sistema de medios públicos “funcione con independencia editorial y refleje la diversidad de voces y perspectivas del país, evitando su utilización como herramienta de propaganda oficial y como espacio exclusivo para replicar el discurso gubernamental”.

Los nuevos cargos SIP

Además, la SIP aprobó en esta última jornada el nombramiento de nuevas autoridades de la organización como el presidente del ‘Evening Post Publishing’ (Estados Unidos), Pierre Manigault, como presidente de la SIP al relevar al director ejecutivo de ‘La Prensa Gráfica’ de El Salvador, José Roberto Dutriz.

En su toma de posesión, Manigault advirtió de la situación que atraviesa la prensa en EE.UU: “El presidente de los Estados Unidos y otros altos funcionarios del Gobierno estadounidense menosprecian repetidamente a los periodistas, tachándolos de enemigos del pueblo y desacreditando el periodismo crítico como ‘noticias falsas’”.

Además, el director de ‘La Voz del Interior’ (Argentina), Carlos Jornet, asume la primera vicepresidencia que antes ocupaba Manigault; Michael Greenspon, quien antes ocupaba el cargo de Presidente de la Comisión de Membresía, asume ahora la segunda vicepresidencia y sustituye a Jornet.

Por otro lado, la presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, María Eugenia Mohme, continua en el cargo de secretaria de la organización, al igual que Gabriela Vivanco, directora de ‘La Hora’ (Ecuador), quien sigue en el puesto de presidenta del Comité Ejecutivo.

Asimismo, Carlos Schaerer, director de ‘El Mercurio’ (Chile), sustituye a Juan Pablo Illanes, exdirector del mismo periódico, en el cargo de tesorero de la SIP.

La próxima asamblea de la SIP se celebrará en Bogotá, Colombia.