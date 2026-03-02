Sofía Solórzano, creadora de Sofía en letras: “La escritura cambia la forma de ver el mundo”

Sofía Solórzano creó en 2019 su proyecto de “Sofía en letras”, pero fue hasta 2023 que dictó su primer taller. Foto: Cortesía

¿Cómo surgió la idea de su proyecto de escritura y lectura?

En 2019 empecé a estudiar Escritura Creativa y todas mis compañeras eran mujeres mayores, de 50 años en adelante, y siempre me repetían que les hubiese gustado haber tenido tiempo y la posibilidad de hacerlo mucho antes. Era un “dónde estuviste toda mi vida” dirigido a la escritura. Eso no solo me inspiró a aprovechar ese privilegio que tenía de escribir desde joven, sino también a gestionar espacios para que más personas pudieran disfrutar de su creatividad y reencontrarse con la escritura de una manera más amable y que se ajustara a las responsabilidades y los corre-corre cotidianos.

¿Qué ocurrió en su vida o qué la inclinó para elegir la escritura y la lectura?

La escritura y la lectura, en realidad, me han acompañado desde que tengo memoria. Mi papá nos leía a mí y a mi hermano cuentos antes de dormir o nos ponía audiolibros en casete y cuando aprendí a escribir, que fue también desde muy chiquita, me encantaba inventar historias o poemas chiquitos y leérselos a mi mamá y a las visitas. Sabía que quería rodearme de las letras, de allí tal vez la elección de estudiar periodismo, luego el Máster en Filosofía y de apostarle en 2023 a la autopublicación con mi poemario “Volar también implica lanzarse al vacío”. Creo que siempre aspiré a tener una vida creativa y gracias a Dios todo se ha dado para que así sea.

Qué tipo de ejercicios de escritura propone para estimular la creatividad.

Muchos de los ejercicios que propongo vienen desde observar lo cotidiano, escarbar los recuerdos y permitir que las preguntas se conviertan en historias. De allí hay un éxito rotundo a la hora de despertar la creatividad. Por ejemplo, reescribir un recuerdo o prestarlo a un personaje, o partir de una imagen para comenzar una historia. Otro de los ejercicios que me gusta mucho es usar el disparador creativo “¿Y sí...?” que quienes sobrepensamos ya tenemos dominado y partir de allí para inspirarse. Pueden intentarlo en sus casas los lectores de hoy: ¿Y si ya existiera el libro de tu vida, qué nombre tendría? ¿Quiénes serían los personajes? ¿Sería una comedia romántica, un drama o un “thriller”?

¿Qué beneficios o efectos ha visto que tiene en la gente la escritura?

Son muchísimos, y es lo que más me emociona de lo que hago, porque el impacto es profundamente transformador. He visto cómo la escritura fortalece la confianza, las personas empiezan a reconocer que lo que piensan y sienten es valioso y merece ser expresado. También descubren su capacidad de crear, de darle vida a historias, y empiezan a mejorar la forma en que se comunican y se relacionan con los demás. Pero, sobre todo, cambia la manera en que ven el mundo.

¿Qué consejos o sugerencias le da a las personas que quizá quieren escribir o leer con más frecuencia y todavía no lo hacen?

Que no esperen a “tener tiempo” porque la vida se pasa muy rápido y se están perdiendo de dos actividades maravillosas. Mi consejo siempre va a ser que empiecen, no importa que sea con miedo, con inquietud o que solo tengan 10 minutos al día, de a poquitos también se puede. Todos tenemos la capacidad de crear y a veces solo falta ese riesgo de permitírnoslo. Yo creo que no es necesario cumplir con requerimientos específicos o tener un título, podemos beneficiarnos y disfrutar de ambas cosas desde lo propio.

¿Qué le ofrece a las personas en sus clubes de escritura y lectura?

Mis espacios están creados para que cualquier persona, ya sea que tenga experiencia o no, se dé la oportunidad de crear, de darle espacio a las palabras y a sus pensamientos. Y que además adquiera herramientas que le van a servir, sin importar a qué se dedique o si se va a dedicar de lleno a la escritura. Son espacios dinámicos, seguros, en los que aprendemos, compartimos, escribimos, escuchamos y conversamos. Y también hay la posibilidad de que quienes quieren comprometerse más con el tema tengan mi acompañamiento.