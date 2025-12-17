Sofonisba Anguissola, la mujer que impresionó a Miguel Ángel y las cortes del Renacimiento

Se estima que la pintora italiana Sofonisba Anguissola nació en el año 1532. Foto: Wikimedia Commons

Enterrado bajo miles de nombres y obras en la historia del arte, yacía el nombre de Sofonisba Anguissola. Sus pinturas pasaron desapercibidas por décadas tras su muerte y su trabajo llegó a ser atribuido a hombres. La pintora renacentista gozó de fama y reconocimiento en vida, su talento llegó a ser admirado por las cortes europeas y se ganó el respeto del rey Felipe II de España.

Anguissola se destacó por haber recibido educación artística y por haber sido una de las primeras mujeres artistas en poder vivir de su carrera, aunque no siempre...