El Magazín Cultural
Sofonisba Anguissola, la mujer que impresionó a Miguel Ángel y las cortes del Renacimiento

A propósito de los 400 años de la muerte de la artista del Renacimiento, Sofonisba Anguissola, examinamos su vida y logros.

Andrea Jaramillo Caro
17 de diciembre de 2025 - 11:41 a. m.
Se estima que la pintora italiana Sofonisba Anguissola nació en el año 1532.
Foto: Wikimedia Commons

Enterrado bajo miles de nombres y obras en la historia del arte, yacía el nombre de Sofonisba Anguissola. Sus pinturas pasaron desapercibidas por décadas tras su muerte y su trabajo llegó a ser atribuido a hombres. La pintora renacentista gozó de fama y reconocimiento en vida, su talento llegó a ser admirado por las cortes europeas y se ganó el respeto del rey Felipe II de España.

Anguissola se destacó por haber recibido educación artística y por haber sido una de las primeras mujeres artistas en poder vivir de su carrera, aunque no siempre...

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
