“Somos Diversxs”: el encuentro que convirtió la memoria en futuro para Bogotá

Somos Diversxs llenó el Parque de la Independencia de arte, raíces y resistencia. Foto: Secretaría de Cultura

Este domingo 14 de septiembre, el Parque de la Independencia amaneció distinto. Desde temprano, los árboles que bordean el Planetario parecían custodiar un círculo de voces y memorias. No era una mañana cualquiera: allí se celebraba la segunda edición de Somos Diversxs, un encuentro que en esta ocasión llevó como lema “Raíces que cuentan”.

La cita, organizada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en alianza con BibloRed, propuso una jornada para reconocerse en la diversidad, para escuchar a los pueblos originarios que...