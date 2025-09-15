No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Somos Diversxs”: el encuentro que convirtió la memoria en futuro para Bogotá

Bajo el lema “Raíces que cuentan”, la segunda edición de “Somos Diversxs” convirtió al Parque de la Independencia en un escenario de encuentro, donde la oralidad y el arte hicieron frente al racismo y la discriminación.

Samuel Sosa Velandia
15 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
Somos Diversxs llenó el Parque de la Independencia de arte, raíces y resistencia.
Somos Diversxs llenó el Parque de la Independencia de arte, raíces y resistencia.
Foto: Secretaría de Cultura

Este domingo 14 de septiembre, el Parque de la Independencia amaneció distinto. Desde temprano, los árboles que bordean el Planetario parecían custodiar un círculo de voces y memorias. No era una mañana cualquiera: allí se celebraba la segunda edición de Somos Diversxs, un encuentro que en esta ocasión llevó como lema “Raíces que cuentan”.

La cita, organizada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en alianza con BibloRed, propuso una jornada para reconocerse en la diversidad, para escuchar a los pueblos originarios que...

Samuel Sosa Velandia

Comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia. Apasionado por las historias entrelazadas con la cultura, los movimientos sociales y artísticos contemporáneos y la diversidad sexual. Además, bailarín de danza folclórica en formación.@sasasosavssosa@elespectador.com
Conoce más

Pathos(78770)Hace 41 minutos
Diversidad en la unidad q solo puede ser garantizada con una sólida cultura ciudadana, respetuosa del estado de derecho
