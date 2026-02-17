Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Soñé su nombre”, un documental para enfrentar la memoria y el duelo en Colombia (Opinión)

El documental de Ángela Carabalí, “Soñé su nombre”, la enfrenta al pasado y la desaparición forzosa de su padre hace 30 años. Presentamos una reseña del largometraje.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Rojas Chía
17 de febrero de 2026 - 08:00 p. m.
El documental "Soñé su nombre" fue estrenado en 2026.
El documental "Soñé su nombre" fue estrenado en 2026.
Foto: Archivo Particular

Hay una frase anónima que dice: “Los recuerdos son una forma de aferrarte a las cosas que amas, las cosas que eres, las cosas que no quieres perder”. El constante ejercicio de memoria en un país con tantos conflictos y miles de desapariciones forzadas como Colombia, implica millares de historias de familias que no han sabido asociar su dolor con el olvido o el perdón, no por falta de voluntad, sino por la incertidumbre de lo que pasó.

La desaparición forzada se considera un duelo con muchos vacíos, que, gracias al arte, es posible representar...

Por Daniel Rojas Chía

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Soñé su nombre

Ángela Carabalí

Cine

Cine Colombia

Cine cerca de mi

Reseña

Desaparecidos

Desaparecidos Colombia

Desaparición forzada

Soñe su nombre pelicula trailer

Soñé su nombre película

Cine colombiano

Documentales colombianos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.