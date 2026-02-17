“Soñé su nombre”, un documental para enfrentar la memoria y el duelo en Colombia (Opinión)

El documental "Soñé su nombre" fue estrenado en 2026. Foto: Archivo Particular

Hay una frase anónima que dice: “Los recuerdos son una forma de aferrarte a las cosas que amas, las cosas que eres, las cosas que no quieres perder”. El constante ejercicio de memoria en un país con tantos conflictos y miles de desapariciones forzadas como Colombia, implica millares de historias de familias que no han sabido asociar su dolor con el olvido o el perdón, no por falta de voluntad, sino por la incertidumbre de lo que pasó.

La desaparición forzada se considera un duelo con muchos vacíos, que, gracias al arte, es posible representar...