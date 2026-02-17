“Soñé su nombre”, un documental para enfrentar la memoria y el duelo en Colombia (Opinión)

El documental "Soñé su nombre" fue estrenado en 2026.
Foto: Archivo Particular
Hay una frase anónima que dice: “Los recuerdos son una forma de aferrarte a las cosas que amas, las cosas que eres, las cosas que no quieres perder”. El constante ejercicio de memoria en un país con tantos conflictos y miles de desapariciones forzadas como Colombia, implica millares de historias de familias que no han sabido asociar su dolor con el olvido o el perdón, no por falta de voluntad, sino por la incertidumbre de lo que pasó.
La desaparición forzada se considera un duelo con muchos vacíos, que, gracias al arte, es posible representar...
Por Daniel Rojas Chía
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación