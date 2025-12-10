“Soy taciturno, insociable, hosco, egoísta…”: Franz Kafka (Obras inconclusas XVI)

Franz Kafka (1883-1924) fue un escritor checo de lengua alemana. Su obra incluye novelas como "La metamorfosis", "El proceso" y "El castillo". Foto: William Niampira

El día después de haber terminado de escribir “La condena”, Kafka le leyó a sus hermanas el texto. Pocas horas más tarde hizo lo mismo con sus amigos, en la casa de Oskar Baum, y dijo, entre otras cosas que: “Hacia el final pasaba mi mano por delante de la cara verdaderamente sin control”, y que “La indubitabilidad de la historia quedó confirmada”. Pasados 15 días, se la mostró a Max Brod para que la publicara en Arkadia, su anuario, y unas cuantas semanas después hizo una lectura ante los integrantes de la “Sociedad Herder”. En un pie de...