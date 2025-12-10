Logo El Espectador
El Magazín Cultural
“Soy taciturno, insociable, hosco, egoísta…”: Franz Kafka (Obras inconclusas XVI)

En esta quinta entrada sobre Kafka de la serie Obras inconclusas (capítulo XVI), tocamos uno de los puntos esenciales de su vida: el matrimonio, o sus esfuerzos para justificar su aversión al mismo. De algún modo, según algunos de los estudiosos de su vida y su obra, “El proceso” y otros relatos surgieron como consecuencia del tema matrimonial.

Redacción Cultura
10 de diciembre de 2025 - 07:22 p. m.
Franz Kafka (1883-1924) fue un escritor checo de lengua alemana. Su obra incluye novelas como "La metamorfosis", "El proceso" y "El castillo".
Foto: William Niampira

El día después de haber terminado de escribir “La condena”, Kafka le leyó a sus hermanas el texto. Pocas horas más tarde hizo lo mismo con sus amigos, en la casa de Oskar Baum, y dijo, entre otras cosas que: “Hacia el final pasaba mi mano por delante de la cara verdaderamente sin control”, y que “La indubitabilidad de la historia quedó confirmada”. Pasados 15 días, se la mostró a Max Brod para que la publicara en Arkadia, su anuario, y unas cuantas semanas después hizo una lectura ante los integrantes de la “Sociedad Herder”. En un pie de...

