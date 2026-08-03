“Spider-Marx y el ratón Bakunin en el último comic”, esta semana en el Teatro Estudio

En el Congreso Marxiano Internacional Contemporáneo (COMIC) de Bacatá, dos enemigos irreconciliables, SpiderMarx y el ratón Bakunin, deben resolver por qué sus ideas de rebeldía entraron en crisis. Foto: Cortesía Teatro Mayor

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¿Qué pasaría si Marx y Bakunin, los dos enemigos ideológicos, fueran arrojados de golpe al presente para descubrir en qué quedaron sus propias ideas? ¿Seguirían defendiéndolas o terminarían abrumados por el mundo que ellos mismos ayudaron a construir? Esa es la pregunta que atraviesa “Spider-Marx y el ratón Bakunin en el último cómic”, la nueva obra de Grupo Móvil Flotante, que mezcla teatro, títeres, humor e ironía para mirar de frente la crisis de las grandes utopías políticas.

Una coproducción con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y resultado de una alianza creativa con la compañía La Libélula Dorada, que se estrenará el próximo 7 y 8 de agosto a las 8:00 p.m. en el Teatro Estudio.

Todo comienza con un actor y un titiritero golpeados por pérdidas personales, crisis creativas y dudas sobre su oficio. Para intentar comprender lo que les ocurre, ensayan una pieza en la que Marx y Bakunin son arrojados al mundo contemporáneo para confrontar lo que queda de sus ideas. Marx revisa los efectos y fracasos asociados a su pensamiento, mientras Bakunin lo increpa desde su defensa radical de la libertad y su rechazo a todo poder centralizado y autoritario.

A través de esa tensión, los personajes se preguntan si todavía son recordados, qué queda de sus propuestas en este mundo caótico y si sus postulados conservan algún valor. En el fondo, la pieza habla del encuentro entre polos opuestos: dos ideologías, dos oficios y dos historias de vida que, más allá de sus diferencias, terminan por reconocerse en lo esencial.

La obra está creada y dirigida por dos personajes de suma importancia para el teatro colombiano: César Badillo, exintegrante del Teatro La Candelaria y quien ha actuado en decenas de obras y películas, e Iván Darío Álvarez, de La Libélula Dorada, un referente para la escena titiritera del país.

La obra habla de ideologías, pero también de amistad, duelo, vejez, identidad, fracaso, esperanza y, sobre todo, del encuentro con quien piensa distinto. Badillo y Álvarez buscan que el espectador se entretenga, se conmueva y esté dispuesto a preguntarse cuáles ideas vale la pena sostener y cuáles debemos atrevernos a revisar.

¿Por qué ver esta obra?

- Esta obra es una mezcla explosiva entre filosofía, política y actualidad: al cruzar las figuras de Marx y Bakunin con lo popular, tratan con irreverencia temas como la crisis del pensamiento crítico y el fin de las utopías.

- Un espectáculo que mezcla diversión y reflexión: el lenguaje escénico de la obra combina el teatro con títeres y crea un universo ideal para explorar la humanidad de estos dos personajes históricos

Grupo Móvil Flotante

El Grupo Móvil Flotante de Bogotá es un espacio dedicado a explorar lenguajes actorales. Sus directores aportan amplia experiencia: César Badillo, con 45 años en Teatro La Candelaria y proyectos como Teatro de Esquina y Teatro Petra. Liliana Montaña, dramaturga y maestra en artes vivas, con 25 años de trayectoria y vinculada 15 años al teatro Varasanta, también participa con diversas compañías y escuelas teatrales. Desde su fundación, en 2017, el Grupo Móvil Flotante ha estrenado ocho obras, entre ellas ‘Noche oscura, lugar tranquilo’ de Enrique Lozano, ‘Calor a las 5 en punto de la tarde’, ‘Las patadas del destino’, ‘La última bala’, ‘Perorata de un tomate cuadrado’, ‘Crónicas de maestros’ y ‘El actor anarchivista’, esta última en coproducción con Teatro La Candelaria.

Más información: Teatro Mayor. Cl. 170 #67-51, Bogotá.