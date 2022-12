Stan Lee, el creador de superhéroes de Marvel que genera dudas

Stan Lee falleció en 2018. Foto: Cortesía

El éxito de otros despertó el interés de alguien más, pues en 1960 apareció una sociedad de superhéroes para combatir el mal, denominada como la Liga de la Justicia. El autor de aquella idea había sido Gardner Fox por solicitud de DC Comics, que para ese entonces se llamaba National Comics Publications. Aquella creación dio tan buenos resultados que, unos meses después, su competencia directa (Marvel Comics) hizo una petición similar a otro escritor: Stan Lee. Fue así como surgió la historia de un equipo de superhéroes conformado por tres hombres y una mujer: Los Cuatro Fantásticos, fue el nombre que recibió. Con el tiempo la autoría de aquella historieta empezó a generar dudas.

Unos siete años después de la aparición de aquel equipo de superhéroes, Lee, quien también era editor de los cómics de Marvel, admitió que todo el crédito creativo no le correspondía, porque el dibujante Jack Kirby había colaborado con la parte visual de los Cuatro Fantásticos. Entonces, tiempo después, en su libro Origins of Marvel Comics dijo que él fue el encargado de desarrollar la sinopsis de la historia, los personajes centrales, los subtítulos y diálogos. Es decir, casi que todo el proceso creativo. Pero Kirby sostuvo una versión diferente. En algunas oportunidades dijo que, en realidad, aquella había sido su idea, esa que surgió mientras se encontraba en las oficinas de Marvel. El papel protagónico de Lee pasó a ser secundario como solo creador de diálogos. Trató de comprobar sus palabras remitiéndose a un antiguo cuarteto de superhéroes que había creado en 1957 y que compartían uniformes similares a los de los Cuatro Fantásticos: Los Temerarios. Sin embargo, no se comprobó quién de los dos decía la verdad.

Lo cierto es que ese método de cocreación lo siguió utilizando con otros personajes del universo Marvel. En 1962 surgió la historia de Peter Parker, un joven que es mordido por una araña y adquiere superpoderes gracias a ello. La autoría de Spider-Man, como Lee llamó a la historieta, también género debate en cuanto a su creación. En esta ocasión, quien al parecer colaboró con la parte visual no fue Kirby, sino Steve Ditko. Este último aseguró que el nombre lo había ideado Stan Lee, pero que a él le correspondía el crédito por el sentido arácnido, la telaraña en la muñeca y el disfraz de Parker. Y, entonces, alguien más quiso sacar provecho de aquel cómic que tanto llamó la atención y se convirtió en un éxito de ventas. Kirby trató de entrar en la ecuación. Dijo que aquel joven arácnido había sido inspirado en una cocreación con Joe Simon: Silver Spider. Más tarde, Ditko logró comprobar que aquella idea se distanciaba de la versión de Kirby, que se parecía más a otro personaje: Fly.

Lee volvió a trabajar con Ditko en la creación de otros superhéroes de Marvel como el Doctor Strange. Aunque, en particular, las creaciones prefirió desarrollarlas con Kirby. A ellos dos, y en ocasiones también al guionista Larry Lieber, les debemos personajes como Thor, Hulk, los Vengadores, los X-Men, Iron Man y Pantera Negra, etc.

Más tarde, se abrió otro capítulo en la historia de las autorías tras la publicación en 2021 del libro True Believer: The Rise and Fall of Stan Lee de Abraham Riesman. El autor escribió una biografía de Stan Lee a partir de 150 entrevistas que realizó a sus antiguos compañeros de trabajo y negocio, familiares y otros. Allí, puso en tela de juicio el crédito que se había otorgado Lee por la creación de los personajes de Marvel. Señalando que, si bien había contribuido, el gran crédito les correspondía a otras personas que colaboraron con él como Kirby.

Hoy, tanto Lee como Kirby están muertos. Los dos abogaron por ser los protagonistas y no los actores secundarios en la historia de la creación de los superhéroes de Marvel. Y, tal vez, es poco probable que alguien pueda finalizar esa historia que surgió de otras historias más. Lo cierto es que supieron cómo crear personajes que, aparentemente, escapan de lo humano, pero que, al final, tienen algún tipo de debilidad que los hace un poco humanos.

