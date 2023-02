Steven Spielberg: el miedo como motor de creación

Steven Spielberg, quien tomó gran parte de las películas que hizo para contar su historia . Foto: Agencia EFE

Había espacios vacíos que debía llenar a través de su imaginación. Aquellos que le dejaban la lectura, no la propia, sino la de otros. Primero fueron los cuentos que su abuela le leía cuando tenía dos o tres años. Tiempo después llegaron los relatos sobre ciencia ficción de su padre. Su madre también entró en la ecuación durante su adolescencia y lo hizo a través de la lectura de poesía. “Recuerdo lo bien que me sentía cuando alguien me leía. Un sentimiento cálido y hermoso de crianza”, dijo un día Steven Spielberg para El País. Pero algunos de sus recuerdos también han estado permeados de dolor, del dolor de una familia que se desconfiguró. Aun así ha encontrado la manera de conservar siempre la esperanza de un mejor porvenir. “Incluso cuando las cosas parecen lo más oscuras, sé que habrá un amanecer”.