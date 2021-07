“Strange”, ciencia ficción y humor adolescente en una sola historia

Mack es una adolescente que una noche, estando con su mejor amigo, se topa con un chico tremendamente atractivo y semidesnudo en su patio y, como no podría ser de otra manera, desde ese primer momento se siente atraída por él: no tanto por su físico de infarto, sino por el hecho de que aquel individuo se encuentra ensangrentado, parece no saber pronunciar más que un par de palabras y se rehúsa a acudir a la policía.

Aquí es, pues, cuando el par de amigos intentará descifrar el enigma que supone el misterioso chico, al tiempo que Mack irá recuperando fragmentos olvidados de su pasado y comenzará a cuestionarse por los secretos y los verdaderos sentimientos de quienes la rodean.

Con una mezcla entre thriller, suspenso, romance, humor y ciencia ficción, esta historia envuelve, entretiene, absorbe y sorprende al lector; pero también lo alecciona acerca de temas como la amistad, la familia, la lealtad, la valentía y el sacrificio.

Los personajes evolucionan de forma satisfactoria a lo largo de las páginas. Hay constantes y divertidas referencias a la cultura popular contemporánea contadas por una pluma ágil y amena. Escenas y diálogos desconcertantes, pero con elementos cómicos muy bien logrados constituyen algunas otras razones por las cuales vale la pena recomendar esta novela.