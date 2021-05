Suicidio deliberado (Cuentos de sábado en la tarde)

Un joven libio, indignado por el soborno de la policía que lo instigaba a suicidarse contra el régimen de Muamar al Kadhafi, se suicidó para no dar a entender que había sido sobornado por la policía y, sobre todo, para no dar a entender que estaba en contra del suicidio.

¿Quién no ha pensado en irse de este mundo lleno de dinero? ¿Quién no ha pensado alguna vez en desmentir a Dios, si existiera, y acabar con la vida por su propia mano? Por desgracia, el dictamen de medicina legal, avalado por los medios masivos nacionales y, más allá, gringos, y, más allá, occidentales, señalaba que el joven en cuestión (no) había muerto accidentalmente. Que todo era una patraña montada por el dictador libio. Que, en realidad, se trató de un suicidio deliberado.

A Santiago, hijo adorado y amateur de esta historia.

* (Bogotá, Colombia, 1957) Padre de Santiago & Valentina. Escritor, periodista, crítico literario, de cine y de jazz, catedrático, conferencista, corrector de estilo, traductor y, por encima de todo, lector. Colaborador de El Magazín de EE, 2012, y columnista, 23/mar/2018. Su libro Ocho minutos y otros cuentos, Colección 50 libros de Cuento Colombiano Contemporáneo, fue lanzado en la XXX FILBO (Pijao, 2017). Mención de Honor por Martin Luther King: Todo cambio personal/interior hace progresar al mundo, en el XV Premio Int. de Ensayo Pensar a Contracorriente, La Habana, Cuba (2018). Siete ensayos sobre los imperialismos – Literatura y biopolítica, en coautoría con Luís E. Soares, fue publicado por UFES, Vitória (Edufes, 2020). El libro El estatuto (contra)colonial de la Humanidad, producto del III Congreso Int. Literatura y Revolución fue lanzado por UFES, el 20/feb/2021. Autor, traductor y coautor, con Luis E. Soares, en portal Rebelión. E-mail: lucasmusar@yahoo.com