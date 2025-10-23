Una playa bajo techo: Medellín recibe la ópera-performance “Sun & Sea”

El performance transforma el C4TA en una playa interior con 33 toneladas de arena. Foto: Photography Neon Realism © Courtesy of the artists

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Del 23 al 26 de octubre, Medellín será sede de la ópera-performance “Sun & Sea”, una producción ganadora del León de Oro en la Bienal de Venecia. El evento tendrá lugar en la Ciudadela de la Cuarta Revolución y la Transformación del Aprendizaje (C4TA), con cuatro funciones diarias.

Después de presentarse en el Teatro Colón de Bogotá ante más de 4.000 espectadores, la obra llega a Medellín con una producción que incluye 33 toneladas de arena, un elenco de 15 artistas internacionales y la participación de 20 integrantes de la Fundación Sirenaica.

El proyecto es liderado por la agencia Nova et Vetera en alianza con el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM). Según su director, Santiago Gardeazábal, el montaje combina arte contemporáneo, música coral y reflexión sobre temas como el cambio climático y el uso del tiempo libre.

Creada por Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė y Lina Lapelytė, la obra transforma un espacio cerrado en una playa ficticia. Desde una vista superior, el público observa a vacacionistas que interpretan cantos sobre la vida cotidiana y el impacto ambiental.

El montaje en Medellín implicó adecuaciones técnicas en acústica, carga estructural, iluminación y disposición del público. El equipo local trabajó junto a las creadoras lituanas para reproducir las condiciones escénicas del proyecto original.

Como parte de su compromiso ambiental, la producción reutiliza toda la arena empleada, que se devuelve a los proveedores al finalizar las funciones.

“Sun & Sea” se presenta dentro de la Temporada Cultural Medellín 2025, bajo el lema “Medellín, el amor de mis amores”, que reúne a más de 1.000 artistas y 200 organizaciones en 50 escenarios.

Información sobre el evento

Fechas

Jueves 23 y viernes 24 de octubre: 5:00 p. m., 6:00 p. m., 7:00 p. m. y 8:00 p. m.

Sábado 25 y domingo 26 de octubre: 4:00 p. m., 5:00 p. m., 6:00 p. m. y 7:00 p. m.

Lugar: C4TA – Calle 42c # 95 – 50, Campo Alegre, La América, Medellín.

Acceso: a 15 minutos caminando desde la Estación San Javier del Metro.

Boletería: tuboleta.com/es/eventos/sun-sea

Descuentos: 50% para Amigos MAMM, adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad. Entrada gratuita para menores de 12 años.