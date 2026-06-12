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Susana Castellanos: “Todos llevamos algo de héroe y de hechicera dentro de nosotros”

Entrevista con Susana Castellanos, escritora y profesora que publicó recientemente su libro “El héroe y la hechicera”, que hace un repaso por estas figuras en el cine, la literatura y en cómo también se convierten en arquetipos e imaginarios colectivos.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
12 de junio de 2026 - 10:06 p. m.
Portada del libro "El héroe y la hechicera", de la escritora y profesora Susana Castellanos de Zubiría, que explora en las artes la historia de ambas figuras y arquetipos.
Portada del libro "El héroe y la hechicera", de la escritora y profesora Susana Castellanos de Zubiría, que explora en las artes la historia de ambas figuras y arquetipos.
Foto: Cortesía Penguin Random House

“El libro surge como de una intuición. Yo soy profesora de literatura, de mitología, de historia del arte, de mindfulness, de tradiciones espirituales. Entonces, esta intuición surge un poco de una evolución de un trabajo de muchísimos años, décadas, y de que todos llevamos por dentro las fuerzas del héroe y de la hechicera, y lo que representan cada una de ellas. Básicamente es volver a mirar los mitos desde otra perspectiva. Retoma un poco a Jung, a Campbell, pero entonces no son figuras que se contraponen externamente, sino que lo tenemos...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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