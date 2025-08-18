Sylvia Plath: dolor, alienación y feminismo

Sylvia Plath, escritora estadounidense, se quitó la vida en Londres, el 11 de febrero de 1963. Foto: Archivo Particular

“Soy incapaz de más sabiduría.Mas, ¿qué es esto, este rostrotan mortal en sus ramas que me ahogan?Ácidos besos, redes de serpiente,petrificada voluntad. Son las secretas lentas debilidades, las que traenconsigo muerte, muerte, muerte”.— “Ariel”, Sylvia Plath

La pluma de Sylvia Plath es una de las más intensas, honestas, conmovedoras y transgresoras de la literatura anglosajona del siglo XX. Su escritura, que rompe con las convenciones literarias y sociales, refleja tanto su dolor y sufrimiento personal como su lucha radical contra las...