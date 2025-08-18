No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sylvia Plath: dolor, alienación y feminismo

Con una voz que desnudó la enfermedad, la maternidad y la opresión cultural, Sylvia Plath dejó en su obra el testimonio de una mujer que escribió contra el silencio.

Mónica Acebedo
19 de agosto de 2025 - 12:24 a. m.
Sylvia Plath, escritora estadounidense, se quitó la vida en Londres, el 11 de febrero de 1963.
Sylvia Plath, escritora estadounidense, se quitó la vida en Londres, el 11 de febrero de 1963.
Foto: Archivo Particular

“Soy incapaz de más sabiduría.Mas, ¿qué es esto, este rostrotan mortal en sus ramas que me ahogan?Ácidos besos, redes de serpiente,petrificada voluntad. Son las secretas lentas debilidades, las que traenconsigo muerte, muerte, muerte”.— “Ariel”, Sylvia Plath

La pluma de Sylvia Plath es una de las más intensas, honestas, conmovedoras y transgresoras de la literatura anglosajona del siglo XX. Su escritura, que rompe con las convenciones literarias y sociales, refleja tanto su dolor y sufrimiento personal como su lucha radical contra las...

Por Mónica Acebedo

Conoce más

Temas recomendados:

Sylvia Plath

La campana de cristal

Los Colosos

Poesía

Poetas del siglo XX

Enfermedad mental en la literatura

Feminismo y literatura

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar