Tamara Tenembaum: “La literatura tiene la gracia de ir en un tiempo distinto del resto del mundo”

Tamara Tenembaum, licenciada en filosofía, ha publicado otros libros como “Todas nuestras maldiciones” o “La última actriz”. Foto: Cortesía Planeta

Hablemos de su relación con Virginia Woolf, con su obra y con la idea de hacer este libro.

Bueno, a mí Virginia Woolf me gusta mucho. No diría necesariamente que es de mis autoras favoritas, aunque tal vez sí. Pero no la he leído entera. Si bien he leído mucho de ella y sobre ella, no la he leído completa. Un cuarto propio es un ensayo que leí cuando era muy joven y que me gustó siempre mucho. Creo que es lo más fácil que tiene Virginia: una buena entrada, como para una joven y también a cualquier edad. Es una autora con novelas más duras, más difíciles, y en cambio este es un libro corto y amable. Cuando me pidieron...