La mirada desde España al teatro colombiano: el caso del Festival de Otoño de Madrid

A partir de un encuentro con Ruperto Merino, el director de Gestión de los Teatros del Canal, y Marcela Diez, directora de El Festival de Otoño de Madrid, se desprendieron reflexiones sobre la apertura de España hacia el teatro hispanoamericano y las particularidades acerca de la producción colombiana.

Laura Camila Arévalo Domínguez
22 de noviembre de 2025 - 04:52 p. m.
En la fotografía: Salvo Castello (interpretado por Fabio Rubiano) y Roxy Romero (interpretada por Liliana Escobar), de la obra "Labio de liebre", del Teatro Petra.
Foto: Prensa Teatro Petra

Los asistentes a los Teatros del Canal de la comunidad de Madrid son fieles: siguen la programación, se informan sobre las obras, aprovechan las charlas de contexto y el contacto con los artistas y sus procesos creativos. Ahora agradecen que Hispanoamérica se acerque. Y lo estamos haciendo gracias a su interés, su apertura y nuestra propia forma de narrarnos.

Hace 50 años, el teatro madrileño funcionaba con temporadas largas y ritmos lentos. El Festival de Otoño nació como una plataforma para abrir la ciudad a lenguajes escénicos que no...

