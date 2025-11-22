La mirada desde España al teatro colombiano: el caso del Festival de Otoño de Madrid

En la fotografía: Salvo Castello (interpretado por Fabio Rubiano) y Roxy Romero (interpretada por Liliana Escobar), de la obra "Labio de liebre", del Teatro Petra. Foto: Prensa Teatro Petra

Los asistentes a los Teatros del Canal de la comunidad de Madrid son fieles: siguen la programación, se informan sobre las obras, aprovechan las charlas de contexto y el contacto con los artistas y sus procesos creativos. Ahora agradecen que Hispanoamérica se acerque. Y lo estamos haciendo gracias a su interés, su apertura y nuestra propia forma de narrarnos.

Hace 50 años, el teatro madrileño funcionaba con temporadas largas y ritmos lentos. El Festival de Otoño nació como una plataforma para abrir la ciudad a lenguajes escénicos que no...