La larga trayectoria del teatro comunitario en Colombia

Foto de la obra "Un lugar contra el mal tiempo", presentada en el Teatro Esquina Latina, de Cali. Foto: Jaír Cerón

El lugar que se asigna a las prácticas artísticas y culturales en la actualidad no corresponde con lo que ellas mismas significan para la construcción del entramado social. Vistas usualmente como accesorios, enmarcadas en el ámbito de actividades de ocio y recreación, pueden parecer prescindibles a la hora de decidir un rango de prioridades a su favor, como lo sería, por ejemplo, desde la política pública y los presupuestos asignados para su desarrollo. Lo que no resulta monetizable o comercializable hoy día parece perecer, a veces más lento,...