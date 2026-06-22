Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Teatro, humor y literatura LGBTIQ+: así se narra hoy la diversidad en Colombia

El teatro, el humor y la literatura han sido históricamente espacios para abrir conversaciones. El director y dramaturgo Juan Tarquino, el codirector de Sentiido Li Cuellar y la escritora e investigadora Ariel Richards conversan sobre cómo las experiencias LGBTIQ+ encuentran hoy nuevas formas de ser narradas y dialogan con públicos cada vez más amplios en Colombia y Latinoamérica.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Sebastián Sánchez Acosta
22 de junio de 2026 - 06:41 p. m.
De izquierda a derecha: Juan Tarquino, Li Cuellar y Ariel Richards.
De izquierda a derecha: Juan Tarquino, Li Cuellar y Ariel Richards.
Foto: Nicolás Castellano - Productora Espectro - Constanza Mirando

Cada junio se conmemora la lucha por los derechos y la igualdad de las personas LGBTIQ+. Tres personas creadoras dieron a conocer sus proyectos, que hoy amplían los límites de sus disciplinas y cuestionan imaginarios en la escena cultural regional.

El humor también puede cambiar narrativas

La organización y medio digital Sentiido estrenó una nueva función: Se te cayó esta etiqueta, un espectáculo de stand up creado por Li Cuellar, con la participación de Loreine Mares y Mati González, partió de una pregunta sencilla pero...

Por Sebastián Sánchez Acosta

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Noticias hoy

Mes del Orgullo

Pride

Historias LGBTIQ+

Narrativas LGBTIQ+

Juan Tarquino

Lesley Wolf

Villarruga

Ariel Richards

Literatura queer

Queer

Teatro queer

Inacabada

Ariel Richards libros

Li Cuellar

Sentiido

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.