Teatro, humor y literatura LGBTIQ+: así se narra hoy la diversidad en Colombia

De izquierda a derecha: Juan Tarquino, Li Cuellar y Ariel Richards. Foto: Nicolás Castellano - Productora Espectro - Constanza Mirando

Cada junio se conmemora la lucha por los derechos y la igualdad de las personas LGBTIQ+. Tres personas creadoras dieron a conocer sus proyectos, que hoy amplían los límites de sus disciplinas y cuestionan imaginarios en la escena cultural regional.

El humor también puede cambiar narrativas

La organización y medio digital Sentiido estrenó una nueva función: Se te cayó esta etiqueta, un espectáculo de stand up creado por Li Cuellar, con la participación de Loreine Mares y Mati González, partió de una pregunta sencilla pero...