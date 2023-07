Hip hop por la vida en Medellín

El teatro Talita Cumi se levantó en un lugar donde antes había fronteras invisibles entre bandas./ Archivo particular

¿Qué es el teatro Talita Cumi, que impulsan los jóvenes en la Comuna 3?

El proyecto consiste en la recuperación de un espacio que fue utilizado por la guerra y después estuvo en total abandono. Desde el arte llegamos nosotros a buscar su recuperación, para que sea una vitrina a nivel nacional y, por qué, no mundial de los artistas que tenemos en proyección desde nuestros territorios. El propósito es hacer de él un espacio que no sea visto como un territorio de violencia y olvido. Este proyecto lo impulsamos desde la Corporación Artística Comuna 3, la Corporación Danza Matanza y la Fundación Dios, Fe y Esperanza, hicimos un comodato con la Corporación Minuto de Dios, quienes inicialmente aparecían como propietarios del predio. Luego de que incursionamos allí hemos logrado grandes cosas.

¿Cómo han contribuido a alejar a los jóvenes de la comuna de la violencia?

El arte es un arma poderosa, que también recluta de manera positiva a los jóvenes, de acuerdo con sus gustos, su forma de pensar y su estilo de vida. Desde el arte hemos podido hacer escuela para que los niños de hoy tengan posibilidades distintas a las que ofrece esta comuna, que antes estaban basadas en violencia, guerra y necesidades. Desde el arte podemos contribuir y ahora que tenemos este espacio del teatro ha sido una puerta muy grande para los talentos.

¿Han tenido algún apoyo institucional?

El apoyo institucional ha sido nulo. Ellos dicen, y es el argumento que nos dan, que ese espacio es de un privado, pero el espacio nunca ha sido privado, nunca ha tenido rejas, nunca se ha pedido un carné para ingresar, el espacio hace parte de la comunidad. Que la gente no lo pisaba y no lo visitaba, eso fue por la guerra que hubo allí, pero nunca se ha privatizado, tiene connotaciones más bien de olvido y abandono, y por eso la comunidad era reacia a frecuentarlo. Institucionalmente, no hemos recibido ningún tipo de apoyo, todo lo que se ha hecho allí es autogestión de la misma comunidad y las organizaciones que emergen allí.

¿Cuál ha sido tu carrera en la música y el hip hop?

Primero fue un hobby, luego estuvimos cantando en las rutas de los buses de acá de la ciudad de Medellín y desde allí vimos que podíamos crecer porque como artistas empezamos a tomárnoslo en serio, a generar un brochure, a sacar el Registro Único Tributario para poder contratar con el código que nos avala como artistas, luego fuimos buscando y tocando otras puertas y llegamos a la Alcaldía, donde hay un banco artístico del cual hacemos parte, y desde el arte también pudimos llegar a tocar puertas como el Consejo Comunal de Participación, las Juntas Administradoras Locales, las organizaciones comunales y sociales que hoy en día nos dan el reconocimiento artístico. Desde lo urbano, este ha sido un estilo de vida que a mí me rescató de la violencia y hoy se la damos toda a la música y al arte urbano, porque después de que entramos a la música de una manera profesional hemos logrado incursionar con otros artistas y otras generaciones que pueden tomar esto de manera seria, verlo como un estilo de vida que permite un usufructo para llevar comida a nuestros hogares.

