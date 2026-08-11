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Terremoto en Colombia: el camino para restaurar las iglesias que sufrieron daños

Tras el terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto, algunas iglesias clasificadas como Bienes de Interés Cultural de la Nación sufrieron daños en sus estructuras o al interior. ¿Qué implica este título para su futuro?

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Andrea Jaramillo Caro y Natalia Ortega
11 de agosto de 2026 - 08:30 p. m.
Fotografía que muestra la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario afectada tras un fuerte temblor este lunes, en Manizales (Colombia).
Fotografía que muestra la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario afectada tras un fuerte temblor este lunes, en Manizales (Colombia).
Foto: EFE - John Jairo Bonilla

Una cruz fue lo primero en caer. Ocurrió justo después de que alguien le suplicara a Dios que le protegiera. Enseguida vino el grito, “¡La Catedral, no!”, y luego la caída de la imagen que coronaba la torre lateral derecha. Su aguja se dobló hacia la nave central, mientras que las grietas se dibujaban como telarañas sobre la fachada. Esa escena, la del derrumbe parcial de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario de Manizales, circuló con rapidez en redes y noticieros hasta convertirse en una de las imágenes del...

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria.@ortegarnatalianortega@elespectador.com
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Dion Casio(66071)Hace 1 hora
Se podría aprovechar para demolerlas antes que los curas comiencen a solicitar espichar a la izquierda porque atrae el infierno
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