Terremoto en Colombia: el camino para restaurar las iglesias que sufrieron daños

Fotografía que muestra la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario afectada tras un fuerte temblor este lunes, en Manizales (Colombia). Foto: EFE - John Jairo Bonilla

Una cruz fue lo primero en caer. Ocurrió justo después de que alguien le suplicara a Dios que le protegiera. Enseguida vino el grito, “¡La Catedral, no!”, y luego la caída de la imagen que coronaba la torre lateral derecha. Su aguja se dobló hacia la nave central, mientras que las grietas se dibujaban como telarañas sobre la fachada. Esa escena, la del derrumbe parcial de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario de Manizales, circuló con rapidez en redes y noticieros hasta convertirse en una de las imágenes del...