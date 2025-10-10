Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Tilly Norwood: el caso de la polémica detrás de una “actriz” de IA y sus consideraciones éticas

Hace unas semanas se conoció que se había creado a la primera “actriz” de inteligencia artificial, llamada Tilly Norwood. El proyecto generó polémica entre actores y audiencias, desatando miles de reacciones negativas. Más allá del caso, exploramos las consideraciones éticas de que una figura como esta sea una realidad.

Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
10 de octubre de 2025 - 12:46 p. m.
Norwood, que se presenta en redes sociales como una joven aspirante a actriz, protagoniza un sketch cómico generado íntegramente por inteligencia artificial.
Norwood, que se presenta en redes sociales como una joven aspirante a actriz, protagoniza un sketch cómico generado íntegramente por inteligencia artificial.
Foto: Instagram: @tillynorwood

Piel blanca, ojos grandes y cafés, pelo largo, castaño y ondulado, un cuerpo de contextura delgada y una sonrisa blanca y cálida. Podría ser la descripción de una modelo o mujer cualquiera, pero no, esta descripción corresponde a un personaje creado enteramente con inteligencia artificial, llamado Tilly Norwood. Sin embargo, detrás de ella hay personas reales que decidieron diseñar a la primera actriz creada con inteligencia artificial.

Con casi 70 mil seguidores en Instagram, la cuenta de Tilly Norwood presenta imágenes de una supuesta vida...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
