Tilly Norwood: el caso de la polémica detrás de una “actriz” de IA y sus consideraciones éticas

Norwood, que se presenta en redes sociales como una joven aspirante a actriz, protagoniza un sketch cómico generado íntegramente por inteligencia artificial. Foto: Instagram: @tillynorwood

Piel blanca, ojos grandes y cafés, pelo largo, castaño y ondulado, un cuerpo de contextura delgada y una sonrisa blanca y cálida. Podría ser la descripción de una modelo o mujer cualquiera, pero no, esta descripción corresponde a un personaje creado enteramente con inteligencia artificial, llamado Tilly Norwood. Sin embargo, detrás de ella hay personas reales que decidieron diseñar a la primera actriz creada con inteligencia artificial.

Con casi 70 mil seguidores en Instagram, la cuenta de Tilly Norwood presenta imágenes de una supuesta vida...