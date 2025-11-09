Tim Davie, director de la BBC, dimitió tras polémica por documental sobre Donald Trump

La polémica surgió por un documental en el que se sugería que había sido el presidente Trump quien había incitado a la toma al Capitolio en 2021. Foto: EFE - ANDY RAIN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este domingo se dio a conocer la noticia de que Tim Davie, hasta entonces director de la cadena de televisión pública del Reino Unido (BBC), dimitió de su cargo debido a la presión por un presunto sesgo en un documental sobre Donald Trump.

El hecho comenzó el año pasado, cuando se transmitió por sus canales el documental Trump, ¿segunda oportunidad?, en el cual se puede ver un fragmento de un discurso dado por el mandatario estadounidense tras su derrota en las elecciones de 2020. Allí sus declaraciones parecen sugerir que fue él quien incitó a la toma al Capitolio de 2021, que terminó con cinco personas muertas y más de 300 arrestos.

Sin embargo, la polémica surgió cuando un analista del diario The Telegraph publicó un informe en el que se evidenció que el discurso de Trump habría sido editado para mostrarlo como responsable. Además, se habló de otros contenidos de la cadena que también podrían tener sesgos, como algunos concernientes al conflicto entre Israel y Palestina.

“A pesar de no ser la única razón, el debate actual sobre BBC News evidentemente ha contribuido a mi decisión. En general, la BBC está cumpliendo con su deber, pero también hemos cometido errores y como Director general debo tomar la responsabilidad”, afirmó Davie en su mensaje de despedida a los empleados de la cadena.

Por su parte, la Directora ejecutiva del informativo, Deborah Turness, también anunció que había pasado su carta de renuncia a las directivas del canal. “La polémica actual sobre el panorama del presidente Trump ha llegado a tal punto que está causándole daño a la BBC, una institución que amo. (...) En la vida pública los líderes deben asumir responsabilidades y es por eso que estoy dando un paso al costado”, afirmó.

Sin embargo, Turness no aceptó las acusaciones de sesgos informativos que se le han hecho a su cadena y la defendió diciento que su periodismo estaba “más vital que nunca”. “Quiero ser absolutamente clara en que las acusaciones recientes de que BBC News tiene un sesgo institucional están equivocadas”, reafirmó la exdirectora.