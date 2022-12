“Tirailleurs”, la historia de los soldados africanos que lucharon en Europa

El actor senegalés Omar Sy (i) durante una rueda de prensa. EFE/María Rodríguez Foto: EFE - María Rodríguez

Esta es la hipótesis que dio origen a la película franco-senegalesa "Tirailleurs" (Tiradores), dirigida por Mathieu Vadepied y protagonizada por el actor franco-senegalés Omar Sy, y cuyo preestreno en el continente africano tiene lugar este martes en Dakar, la capital de Senegal.

Sy explica durante una rueda de prensa en Dakar que fue durante el rodaje de la película "Intocables" (2011), en la que Vadepied era director de fotografía, cuando este le planteó que el "soldado desconocido" podría ser africano, pues los historiadores calculan que en torno a 200.000 africanos lucharon en el bando francés durante la Primera Guerra Mundial.

"¿Cómo es que nunca me hice esta pregunta? Es posible, evidentemente", señala el actor franco-senegalés al remarcar: "No hubo nada en mi trayectoria de estudios y como persona que me hubiese llevado a ese cuestionamiento".

"Por lo tanto, esta película es también para eso. (...) Cuando celebramos el valor de todos estos soldados que lucharon en la Primera Guerra, ellos (los tiradores senegaleses) también forman parte de ella", agrega Sy.

Para Vadepied se trata de "una parte de la historia francesa que ha sido ocultada" y se ha enseñado poco en las escuelas.

Relación padre-hijo

La historia del filme se desarrolla en 1917 en Senegal y Francia cuando un padre, Bakary Diallo, decide alistarse en el Ejército francés para reunirse con su hijo de 17 años, Thierno, quien ha sido reclutado por la fuerza.

Diallo hará todo lo posible para sacarlo de los combates y llevarlo sano y salvo de vuelta a Senegal, mientras que Thierno va ascendiendo en el Ejército francés e involucrándose de lleno en la guerra europea.

Vadepied subraya que la relación padre-hijo es "una relación universal" y el "hilo conductor de esta historia", permitiendo al espectador no abrumarse "por la dimensión histórica que es la historia de la colonización, de la Primera Guerra Mundial y de la participación de los soldados (africanos) en este conflicto".

Para él, esta película es "más una historia de amor que de guerra".

La película es "la historia de estos soldados que llegan a Francia, que son arrancados de su tierra, que llegan a un país que no conocen, que no saben el idioma, que están realmente aislados por completo. Y también es importante mostrar hasta qué punto, incluso entre ellos mismos, a veces no era fácil comunicarse", cuenta Sy.

Además de en francés, los diálogos se desarrollan también en pular, una de las lenguas de Senegal, debido a que es la única lengua africana que habla Sy, y su lengua materna.

Para Vadepied esta "era la única manera de dar realmente autenticidad a los personajes principales y no crear un acento falso".

Cuestionar un pasado común

Vadepied soñaba con rodar esta película por sus vínculos personales y familiares con el continente africano.

"A los 18 años vine a Senegal. Tuve un viaje increíble y conocí a un soldado de la Segunda Guerra Mundial que me contó un poco al respecto. Así que yo también quedé bastante marcado por esta historia", explica el director.

"Así que es un cúmulo de razones, de hecho, lo que me llevó a cuestionar este pasado común, y la necesidad de reconocerlo, de mirarlo, de expresar su dolor y luego de hablar de ello, de transmitir esta historia", agrega.

Para Omar Sy, esta película cuenta "una historia que une a los dos países, es decir, Senegal y Francia", pero que también "es completamente mi historia, mi identidad".

El actor asegura que la generación actual necesita esta narrativa para construirse a sí misma, a diferencia de las generaciones pasadas en las que "había más necesidad de silencio".

Luego está también el mensaje de la película, el homenaje a los fusileros (...) Cuando veo estas imágenes, me conmociono bastante y me siento bastante orgulloso de haber participado en algo así”, asegura el actor.