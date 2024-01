“Todo alrededor de un vinilo es un ritual”: Laura Natalie Cardona

Laura Natalie Cardona también es fotógrafa. / Archivo particular Foto: Archivo Particular

¿Cómo nació Otro que Vende Discos?

Todo empezó en pandemia. Juan Pablo Urrego, mi socio, y yo, encontramos que no podíamos comprar discos, ya que no podíamos ir a tiendas físicas. En ese momento decidimos buscarlos. Juan es diseñador gráfico y creó una imagen con la intención de hallar a personas interesadas en tener vinilos que él podía traer. Encontramos que muchas personas tenían el mismo problema que nosotros y terminó estallando bastante, tanto que ahora tenemos tiendas físicas en Bogotá y Medellín.

¿Cómo encontraron esa audiencia que tenía la misma preocupación que ustedes?

A Juan se le ocurrió la idea del nombre: Otro que Vende Discos, que realmente llama la atención y la gente fue llegando, no de la nada, pero con una buena imagen y pauta, todo se fue dando. Descubrimos que había muchos coleccionistas que, como nosotros, tenían el mismo problema.

¿De dónde salió su interés por los vinilos?

Sale de querer tener la música. De ser propietario de un objeto que la contenga. Por lo general, sí se puede escuchar en streaming literalmente todo, pero si un álbum me gusta mucho quiero ver los inserts y lo demás que el artista saca, porque muchos vinilos vienen con un póster y otras cosas. Tener eso en las manos es totalmente diferente y es una sensación muy bonita.

¿Cuál es la diferencia sonora entre un vinilo, un CD y el “streaming”?

La calidad de sonido que te ofrece el vinilo sí es superior. Nosotros les explicamos a los clientes que el vinilo suena mejor si tienen dónde ponerlo para que suene bien. No solo una buena tornamesa, sino también un buen sistema de sonido. No solo depende del formato y el vinilo, sino de todo lo demás. Pero no todo el mundo busca eso. Esto lo hacen coleccionistas más experimentados, pero hay muchas personas que compran el vinilo por el artículo o el artista, lo vemos mucho con los fans de Taylor Swift o Harry Styles. Compran el vinilo, así no tengan dónde reproducirlo.

¿Se vuelve también un objeto de consumo más allá de su objetivo original?

Sí, trasciende de solo ser música. Es un objeto al que puedes acceder y que te pertenece, que puedes tocar, ver, mostrar y compartir. Por ejemplo, yo he invitado amigos a escuchar vinilos y a ver los inserts. Hablamos del disco y la historia del artista... Eso es algo que nunca te va a dar el streaming, que más impersonal. Todo alrededor de un vinilo es un ritual. Es sacarlo, limpiarlo, que suene bien, ponerlo y, de pronto, tomarse algo mientras lo escuchas. Además, algo muy lindo que usualmente no pasa con el streaming es que el álbum se escucha completo y en el orden que pretende el artista. Es algo mucho más valioso que solo reproducirlo.

¿Cuánto tiempo lleva coleccionando vinilos?

Desde 2019.

¿Cuántos vinilos componen su colección y cuál es el que más le ha costado trabajo encontrar?

Creo que deben de ser unos 700 en mi colección personal y hay varios que han sido difíciles de conseguir. Muchos porque ya no se producen y otros es porque salen una vez y lo consigues o no lo consigues. Uno de los discos que, por más raro que suene, fue difícil conseguir, fue uno de Juanes, que ya no se producía y no se encontraba en Colombia. Lo terminé encontrando en México. Fue en una tienda casual, lo vi y casi me pongo a llorar, porque fue el que sabía que no iba a conseguir nunca.

¿Qué puede decir del nuevo interés que hay en Colombia por los vinilos?

Me parece maravilloso: los vinilos nunca han dejado de existir, siempre han estado ahí. Los artistas de talla mundial siempre han tenido vinilos, siempre han sacado sus discos en ese formato. Pero ahora, como hay un auge un poco más amplio, la gente no solo está volviendo a coleccionar vinilos, sino que personas muy jóvenes están teniendo ese interés. Creo que va muy ligado a la valoración de los artistas y los discos en físico, que son objetos que los fanáticos quieren tener.

¿Qué representa la música en su vida?

Para mí la música es todo y siempre ha estado supremamente presente. Desde muy pequeña tocaba muchos instrumentos y siempre había sido algo muy importante por diferentes situaciones. No soy música, pero siempre ha estado en mi vida. Ese gusto se ha expandido a una gran cantidad de géneros desde el jazz y el rock, hasta el rap y el hip hop. He aprendido a apreciar todos los géneros y más ahora trabajando en este campo. Algunos clientes terminan recomendando cosas muy interesantes con sus pedidos y he logrado conocer más artistas de esta forma.