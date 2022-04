“Todos actuamos”

En la imagen, Haruki Murakami. Su relato "Drive my car", fue adaptado al cine por Ryusuke Hamaguchi. El filme ganó el Oscar a Mejor Película Internacional.

La incertidumbre llevó a Kafuku a vivir en una prisión, esa que provenía de las preguntas sin respuestas que le dejó su difunta esposa. Aquella con la que había estado casado por veinte años. La misma mujer por la que se sintió atraído desde el primer momento en que la conoció, cuando tenía veintinueve años. Esa misma a la que nunca le fue infiel porque, según él, no era capaz de desear a alguien más. Pero su fidelidad no aseguró la de su cónyuge, quien al parecer sostuvo cuatro cortas relaciones extramatrimoniales. Relaciones con coprotagonistas de las películas en donde ella actuaba. Nadie se lo dijo a Kafuku. No la descubrió infraganti. No, nada de eso. Era una intuición. De esas que emergen cuando sabes leer las señales. Aquellas que provienen no tanto de la astucia, sino más bien del conocimiento. “(…) cuando uno ama de verdad, es difícil no percibir las señales. Incluso, por el tono que su mujer empleaba al hablar de ellos, adivinó fácilmente quiénes eran los amantes”.

Kafuku nunca la confrontó. Nunca cuando tuvo tiempo, antes de que su esposa falleciera de cáncer. Y ahora ella había muerto y él había quedado nadando en el mar de la incertidumbre. “Ojalá se hubiera atrevido a preguntarle, cuando aún estaba viva, la razón por la que, a pesar de todo, se había acostado con otros. A menudo pensaba en ello. En realidad había estado a punto de interrogarla: ¿qué buscabas en ellos? ¿Qué me faltaba a mí?” Aquello lo atormentaba tanto que buscó una y mil formas para olvidar que su esposa lo había engañado. Intentos fallidos. Su última esperanza las había depositado precisamente en uno de los amantes de su cónyuge: Takatsuki. El hombre con el cual terminó hasta forjando una relación de amistad. Esa que nació como un papel más. Kafuku, quien era un actor, decidió acercarse a Takatsuki con la intención de descubrir su punto débil para luego usarlo en su contra. Pero al actor se le olvidó que el guion no siempre se cumple al pie de la letra.