16 de octubre de 2025 - 05:29 p. m.
Tomás Corredor: “Nacer en Colombia implica compartir un trauma colectivo”
En su paso por Claro Oscuro, Tomás Corredor, director de la película colombiana “Noviembre”, habló, entre otras cosas, del origen del filme que tiene como punto de partida el holocasuto del Palacio de Justicia, su tránsito de la publicidad al cine y la polarización que atraviesa el país.
