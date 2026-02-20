Tomorrowland llega a las calles de Aranjuez en Medellín

Con un evento en la sede de 4Eskuela, en el barrio Aranjuez en Medellín, se selló la alianza con Tomorrowland Foundation. Foto: Cortesía 4Eskuela

La Tomorrowland Foundation anunció el inicio de una alianza con 4 Elementos Eskuela – 4ESKUELA, un proceso comunitario de formación artística con sede en Medellín, liderado por el colectivo Crew Peligrosos, organización cultural independiente y referente del Hip Hop colombiano con veintisiete años de trayectoria.

Según informan sus voceros, esta colaboración se fundamenta en una visión compartida: el arte, la música y la cultura como motores de transformación social, construcción de sentido y proyección de nuevas generaciones.

“Esta alianza se da gracias a Breakfast, ellos a través de todos sus festivales internacionales, logran traer el Core acá a la ciudad de Medellín y estos festivales tienen acciones sociales en diferentes partes del mundo a donde suelen llegar. Entonces, dan con nosotros gracias a la gestión que hemos hecho durante estos 23 años y que la ciudad conoce gracias al desempeño que hace cuatro elementos escuela”, dice Henry Arteaga, líder de Crew Peligros y 4Eskuela.

Dedicada a empoderara niños, niñas y jóvenes en todo el mundo mediante a educación creativa, Tomorrowland Foundation utiliza la música, la danza y las artes como herramientas de expresión, fortalecimiento de la confianza y creación de un impacto social duradero.

4Eskuela: la cultura como motor de cambio social

4ESKUELA nace a comienzos de los años 2000 en el barrio Aranjuez (Comuna 4) de Medellín, un territorio históricamente atravesado por los retos de una ciudad con problemáticas sociales de varios tipos.

Impulsada por integrantes del colectivo artístico Crew Peligrosos, surge como una apuesta por la dignificación de las juventudes, el cuidado de lo humano y la construcción de ciudadanía desde el arte y la cultura. Su modelo pedagógico se fundamenta en la firme convicción del poder transformador de la cultura. Con raíces en el Hip-Hop, la organización utiliza disciplinas como el Dee Jay, el MC (rap), el Breakin, el Graffiti y el Street Dance para ofrecer a niños, niñas y jóvenes una alternativa positiva frente a los retos que afrontala ciudad Medellín, fomentando la creatividad, la resiliencia, los proyectos de vida y el sentidode pertenencia.

“La alianza es muy significativa porque es una manera de poder proyectar lo que nosotros hacemos como artistas en otros escenarios del mundo. Si bien lo que nosotros hacemos es hip-hop y lo que hace el Core y Breakfast puede ser desde el urbano hasta lo más electrónico, se abre una puerta a otras vertientes callejeras donde se pueden proyectar como una alternativa en otros escenarios.

Para nosotros tener este apadrinamiento significa la continuidad y que muchos pelados puedan también disfrutar de muchas más horas de talleres, que puedan profundizar más en los temas que nosotros damos, en otros escenarios, que podamos generar intercambios culturales con otros países”, agregó Aretaga.

De acuerdo 4ESKUELA, a lo largo de su trayectoria, el proceso ha impactado cerca de 700.000 personas, muchos de los cuales hoy hacen parte de circuitos artísticos, culturales y pedagógicos a nivel nacional e internacional.

Esta colaboración permitirá a la organización ampliar sus programas y llegar a más niños, niñas y jóvenes.

Para celebrar esta colaboración, 4ESKUELA realizó un mural de graffiti inspirado en los valores de Tomorrowland: ive, love, unite.

El arte urbano ha sido durante muchos años parte esencial del lenguaje creativo de 4Eskuela, un acto simbólico de encuentro entre culturas, territorios y visiones compartidas, transformando el espacio público en un lugar de expresión, orgullo y memoria.

En la víspera de la segunda edición de CORE Medellín, 4Eskuela y la Tomorrowland Foundation celebraron oficialmente el inicio de su colaboración con un evento en las instalaciones de la organización, junto a niños, niñas y jóvenes, artistas, formadores, participantes y comunidad en general, que incluyó la presentación del mural de graffiti.

Con esta colaboración, la Tomorrowland Foundation y 4Eskuela reafirman su compromiso compartido de empoderar a la próxima generación y crear un impacto duradero en la intersección entre la música, la educación y la comunidad.

Fundada en 2018, Tomorrowland Foundation apoya a niños, niñas y jóvenes en todo el mundo a través de la educación creativa y el empoderamiento. Activa en países como India, Nepal, Sudáfrica, Brasil y Colombia, la Fundación crea y financia Escuelas y programas de Música y Artes que ofrecen clases estructuradas de música, danza y arte, impartidas por instructores profesionales.