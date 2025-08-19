Trasladan una iglesia de hace más de 100 años en Suecia por ampliación de una mina

El traslado del templo fue acompañado esta mañana por varios habitantes de la ciudad, que vieron cómo se levantaba esta estructura de más de 672 toneladas para su traslado. Foto: AFP - JONATHAN NACKSTRAND

La emblemática iglesia de madera roja de Kiruna, en el norte de Suecia, comenzó este martes su traslado a una nueva ubicación, como parte de una laboriosa mudanza del centro histórico de esta ciudad ártica debido a la expansión de una mina de hierro.

Se trata de un traslado de 5 kilómetros por carretera de la estructura de 672 toneladas y 40 metros de ancho, la mayor empresa del proyecto de desplazamiento del centro de la ciudad por la expansión de la mina local.

“Ahora dejamos la iglesia en las manos de Dios”, dijo minutos antes de las 8.00 (6.00 GMT) la obispo Åsa Nyström, después de bendecir el templo antes del inicio de una travesía que está previsto finalice mañana por la tarde.

Miles de personas se reunieron desde hoy temprano en el exterior de la iglesia para ver el momento en que el gigantesco tráiler que soporta una estructura sobre la que ha sido colocada iniciase el traslado, sin precedentes en Suecia por su dimensión, que se hará a una velocidad de 500 metros a la hora y retransmitido en directo minuto a minuto por la web de la televisión pública.

Las autoridades locales han organizado un programa con actuaciones musicales, y que incluye la visita del rey Carlos XVI Gustavo, para celebrar la mudanza de la iglesia, que pasará a estar situada entre el cementerio y el nuevo centro de Kiruna, inaugurado hace tres años.

Se calcula que la empresa pública sueca LKAB se gastará unos 500 millones de coronas (45 millones de euros) en el traslado del templo.

La iglesia de Kiruna

Diseñada por el arquitecto sueco Gustaf Wickman, inspirándose en una cabaña sami, e inaugurada en 1912, es una de las construcciones de madera más grandes de Suecia y en ella destacan el retablo de su altar, pintado por el príncipe Eugenio, y su órgano.

Según las autoridades, una de las partes más complicadas del viaje fue el inicio, ya que el convoy tuvo que girar y bajar una ligera pendiente para llegar a la carretera principal por la que debía circular.

Durante los últimos meses se han ampliado los caminos del trayecto y se han excavado y removido más de 3.200 metros cúbicos de tierra bajo el templo para colocar unas vigas de acero que descansan sobre el tráiler, que consta de 224 ruedas.

¿Por qué trasladarán a Kiruna?

La mudanza del centro de Kiruna, una ciudad situada al norte del Círculo Polar Ártico de algo más de 20.000 habitantes, comenzó hace dos décadas y está motivada por la expansión de su mina de hierro subterránea, la razón de la fundación de la localidad a principios del siglo XIX.

Esta misma mina, ha causado problemas estructurales en el terreno en el que estaba ubicada la ciudad, por lo que desde hace más de 10 años se adelantan acciones para reubicar algunos de sus lugares icónicos y a todos sus habitantes a una zona segura.

La operación, que se espera finalice en 2035, afecta a varios miles de vecinos, a los que se les ha ofrecido viviendas nuevas o dinero. Además, incluye el traslado de una veintena de edificios históricos intactos, aunque ninguno de la importancia de la iglesia.