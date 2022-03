“Tú no sabes quién está pensando en matarte”

Pier Paolo Pasolini murió a los 53 años, producto de un asesinato presuntamente cometido con su propio automóvil.

En su pasaporte, bajo la categoría de profesión, decía escritor. Fue un cineasta reconocido, sí. Pero ante todo, Pier Paolo Pasolini fue un hombre que dedicó su vida, la cual terminó de manera abrupta una noche de 1975, a la escritura. Y aunque durante más de una década el italiano se enfocó en el cine, afirmó nunca haber abandonado la literatura: “Durante los 12 o 13 años que hice cine, he continuado escribiendo poemas, y sobre todo ensayos y crítica. (…) No, no he renunciado a la literatura. Lo que he abandonado por completo es la novela. Simplemente, no podía escribir o incluso pensar en una página de relato. Es evidente que contar historias utilizando el cine me impedía escribirlas”, reconoció en una de las últimas entrevistas que le concedió a un medio no italiano, la revista Antaeus.

Había crecido en un hogar conservador, a la cabeza de Carlo Alberto Pasolini, un militar italiano al que su hijo llamó “un gran enemigo”, y pronto se acercó a la literatura de Dostoievski y Tolstói, al igual que a la poesía del francés Arthur Rimbaud, quienes enrutaron de manera definitiva su pensamiento. Se aventuró en la poesía a los siete años y, eventualmente, estudió letras en la Universidad de Bolonia. Pasolini fundó, además, la Academia Friulana de la Lengua, que estudiaba aquella lengua romance propia del noreste italiano.