Ulibro 2026 cerró con más de 70.000 asistentes en su edición numero 24

La Feria Ulibro se desarrolló en el Centro de Convenciones Neomundo. Foto: Cortesía Ulibro

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Bucaramanga cerró la edición 24 de la feria Ulibro. El pasado 6 de septiembre el evento culminó con la presentación de Claudio Narea, guitarrista de la banda “Los Prisioneros” de Chile. Los organizadores afirmaron que a esta edición asistieron más de 70.000 personas.

Durante los diez días de programación se desarrollaron 400 actividades, como conversatorios, encuentros con autores, lanzamientos de libros, conciertos, obras de teatro, talleres y tertulias, que contaron con la participación de 500 invitados entre escritores, poetas, músicos, artistas y editoriales.

Camila Botero Santos, directora de Unab Cultural, afirmó que más de 10.000 niños y niñas visitaron la feria y participaron en actividades de lectura, escritura y oralidad. Por su parte, desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga, resaltaron que durante los diez días de programación, “se fortalecieron espacios para autores y editoriales independientes, con 62 escritores seleccionados para presentar sus obras y más de 20 editoriales participantes”.

El guitarrista de la banda chilena “Los prisioneros”, Claudio Narea, fue uno de los invitados al evento para presentar su libro “Los Prisioneros: Biografía de una amistad”. Además, fue el encargado de realizar el recital de clausura en el que la audiencia pudo escuchar canciones como “El baile de los que sobran”, “Por qué no se van”, “Tren al sur” y “Pa Pa Pa”.

Según informó la Unab, durante esta edición participaron varias editoriales independientes en más de 20 stands, entre las que se encontraban Mediapluma Editorial, Editorial Monarca, Editores del Manglar y Vericuetos.

Por otro lado, señalaron que el pabellón infantil y del cómic fueron los espacios más visitados. “En esta edición los amantes de la cultura geek encontraron de nuevo el espacio para comprar stickers, libretas, juguetes, botones y pines. Los emprendimientos se unieron a la venta de estos pequeños detalles que sirvieron para consolidar esta apuesta de Ulibro”, afirmó la universidad.

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