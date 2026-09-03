Ulibro 2026: programación completa del 3 al 6 de septiembre en Bucaramanga

Esta edición de Ulibro contó con la participación de más de 500 escritores, poetas, músicos y artistas. Foto: Cortesía Ulibro

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La Feria del Libro de Bucaramanga continúa avanzando con una programación que reúne a más de 500 invitados en más de 460 actividades que se extenderán hasta el domingo 6 de septiembre. El evento ha abordado temáticas como historia, arte y memoria histórica.

La Universidad Autónoma de Bucaramanga, organizadora del evento, ha recibido a diferentes personajes que han presentado sus obras y libros en el marco de la feria.

A continuación, conozca algunos de los eventos destacados de la edición 24 de Ulibro.

Jueves 3 de septiembre

5:00 p. m.: Encuentro con autor “Hasta que empiece a brillar” por Andrés Neuman (Argentina), modera Paola Umaña. Lugar: Sala Editorial.

5:00 p. m.: Presentación del libro “Siete, rojo, impar y pasa” por Juan David Campos Gómez, modera Juan Diego Villamil. Lugar: Tarima Independiente.

5:00 p. m.: Encuentro con autora “Mi cocina sabe a Colombia” por Maleja Bestial, modera Santiago Rodríguez. Lugar: Entre Letras y Sabores.

6:30 p. m.: Presentación del libro “El Vigía del Parque” por Alejandro Murillo Salguero, modera Jairo Mantilla. Lugar: Tarima Familiar.

6:30 p. m.: Presentación del libro “La ceja del tigre” por Miguel Iriarte, modera Efer Arocha y Patricia Sanmiguel. Lugar: Tarima Independiente.

7:00 p. m.: Show “Villa Arruga en la Ciudad Bonita”. Lugar: Gran Salón.

Viernes 4 de septiembre

9:30 a. m.: Conversatorio “Caminar la palabra hacia la búsqueda”. Invitados: Édgar Osma, Ella Cardona Cadena, David Guevara y Roque Julio. Modera: Ana María Valencia. Lugar: Tarima Independiente.

11:00 a. m.: Encuentro con autora “Tico, el pescador y otras aventuras” por Vanessa Oviedo Castro, modera Sandra Páez Clavijo. Lugar: Tarima familiar.

11:00 a. m.: Presentación del libro “Historias de lo político en Colombia, volumen 3: Las Tramas de la Nación, 1903-1953″ por Germán Mejía, Margarita Serje y Franz Hensel, modera Brenda Navarro. Lugar: Auditorio.

2:00 p. m.: Alfombra verde: El Magazín Cultural en vivo. Lugar: Auditorio.

2:00 p. m.: Presentación del libro “Manual para no obedecer” por Jennifer Pedraza, modera Sandra Oróstegui. Lugar: Entre Letras y Sabores.

3:30 p. m.: Taller “Viñetas sonoras: pongámosle voz al cómic”. Tallerista: Laura Duarte. Público: mayores de 5 años. Lugar: Sala Talleres.

3:30 p. m.: Presentación del libro “Días de rock de garaje” por Carlos Díaz Consuegra. Modera: Luz Pérez. Lugar: Tarima Familiar.

5:00 p. m.: Presentación del libro “Mapa de luz y sombra. Obra reunida 1992-2017″ por Patricia Iriarte Diazgranados. Modera: Beatriz Vanegas Athías. Lugar: Tarima Independiente.

5:00 p. m.: Encuentro gastronómico “Cocinar el Guaviare: hojas, frutos y saberes de la selva”. Invitada: Lilia Esther Meneses. Modera: Indira Quiroga. Lugar: Entre Letras y Sabores.

6:30 p. m.: Encuentro con autor “El jardín del mundo” por Pablo Montoya. Modera: Juan Diego Serrano. Lugar: Sala Editorial.

Sábado 5 de septiembre

9:30 a. m.: Obra de teatro y títeres “La liebre y la tortuga”. Lugar: Tarima Familiar.

9:30 a. m.: Conversatorio “Literatura en Santander desde la ilustración y la historia”. Invitados: Carlos Lizcano y Amparo Herrera Modera: Natalia Londoño. Lugar: Tarima Independiente.

11:00 a. m.: Presentación del libro “Dejarte morir al sol” por Carolina Gómez Meneses. Modera: Adrián Nova. Lugar: Tarima Independiente.

11:00 a. m.: Taller Creación de cómic e historietas. Tallerista: José Ramón Díaz. Lugar: Sala Talleres.

2:00 p. m.: Conversatorio “El baile de los que sobran: Música, historia y política” por Claudio Narea. Modera: John Jairo Jaimes. Lugar: Auditorio.

2:00 p. m.: Encuentro con autora “Transecología” por Brigitte Baptiste. Modera: Pablo Correa. Lugar: Sala Editorial.

3:30 p. m.: Encuentro con autor “La rapsodia de Queen” por Manolo Bellon. Modera: John Jairo Jaimes. Lugar: Entre Letras y Sabores.

3:30 p. m.: Conversatorio “Contra el silencio: mujeres en la poesía”. Invitadas: Natalia Londoño, Angélica María Becerra, Liliana Beltrán y Tania Meneses. Modera: Paola Esteban. Lugar: Tarima Independiente.

5:00 p. m.: Jardín de poesía por María Angélica Pumarejo y María Matilde Rodríguez. Modera: Claudia Mantilla e Idania Ortiz. Lugar: Tarima Independiente.

5:00 p. m.: Encuentro con autor “Entre la página y el fuego” por Daniel Ángel. Modera: Karol Zambrano. Lugar: Sala Editorial.

6:30 p. m.: Encuentro con autor “Seis nocturnos” por Juan Carlos Garay. Modera: John Jairo Jaimes. Lugar: Entre Letras y Sabores.

Domingo 6 de septiembre

9:00 a. m.: Fiesta de lectura compartida y taller de escritura terapéutica. Lugar: Entre Letras y Sabores.

11:00 a. m.: Presentación del libro “Tigrillo Una Aventura en Miniatura” por Johann García. Lugar: Tarima Familiar.

11:00 a. m.: Conversatorio y taller “Los viajes de Guilliver”. Invitado: Sergio Ocampo Madrid. Lugar: Sala Talleres

2:00 p. m.: Conversatorio “Territorios en ruinas: literatura latinoamericana y crisis ecológica”. Invitada: Gisela Heffes (Argentina). Modera: Ronald Salazar. Lugar: Sala Editorial.

2:00 p. m.: Encuentro con autor “Grandes pervertidos de la historia” por Ezequiel López. Modera: Diego Gallardo. Lugar: Auditorio.

3:30 p. m.: Taller “Fábrica de escritores”. Tallerista: Aluna News. Lugar: Sala Talleres.

3:30 p. m.: Presentación del libro “Solo nos queda tratarnos bien y otras canciones matachinadas” por Manuel García Plata. Modera: Andrés Villamizar. Lugar: Tarima Familiar.

5:00 p. m.: Conversatorio “Nostradamus: advertencias sobre el futuro”. Invitados: Esteban Cruz. Modera: Diego Gallardo. Lugar: Sala Editorial

5:00 p. m.: Encuentro con autor “Sabores de resistencia” por Rey Guerrero. Modera: Indira Quiroga. Lugar: Entre Sabores y Letras.

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