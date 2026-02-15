Logo El Espectador
El Magazín Cultural
“Umbral”: el monumento que conmemora el sacrificio del personal de la salud en la pandemia

Esta semana se inauguró en Bogotá “Umbral”, la obra de Carlos Castro que rinde un homenaje al personal de salud durante la pandemia de COVID-19. Esta pieza hizo parte de la Bienal de Arte y Ciudad BOG25 y ahora hará parte del paisaje urbano de la capital de manera permanente.

Emilia Vanegas Escobar
15 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.
La piedra de tres toneladas que reposa sobre las barras de acero de “Umbral” es un símbolo del peso que el personal de salud soportó durante la pandemia.
Desde lejos, la cruz roja se percibe clara y firme, como un símbolo universal de la salud. Pero al acercarse, el signo se fractura: la cruz se deconstruye y se vuelve una estructura de barrotes rojos que apuntan en distintas direcciones y los nombres de médicos, enfermeras y trabajadores sanitarios fallecidos, que yacen grabados en la base, conversan.

En Colombia, más de 143.000 personas murieron por COVID-19. Y según cifras de la Academia Nacional de Medicina, más de 460 trabajadores de la salud fallecieron durante la pandemia, 130 de ellos...

Por Emilia Vanegas Escobar

