Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Un archivo perdido de José Eustasio Rivera da nuevas pistas sobre su vida

Los investigadores Isaías Peña y Diego Bustos están en proceso de recuperar un archivo cuyo paradero había sido incierto durante los últimos 35 años. Los documentos, que hoy reposan en la Universidad de Wisconsin, representan una ventana para conocer más sobre uno de los autores colombianos más importantes del siglo XX.

Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
26 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
El archivo del biógrafo de José Eustasio Rivera incluye algunos manuscritos de sus obras literarias.
El archivo del biógrafo de José Eustasio Rivera incluye algunos manuscritos de sus obras literarias.
Foto: Archivo particular

A pesar de que “La vorágine” es reconocida como una de las obras más importantes de nuestra literatura nacional, hay mucho que todavía no sabemos sobre su autor. Solo el profesor chileno Eduardo Neale-Silva se ha aventurado a escribir un libro al respecto: “Horizonte humano: vida de José Eustasio Rivera” (Fondo de Cultura Económica de México), la única biografía que existe sobre este escritor. Para lograrlo utilizó un amplio archivo que incluye cartas con personas cercanas a él, fotografías de varios momentos de su vida, documentos oficiales...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

José Eustasio Rivera

Biografía José Eustasio Rivera

Eduardo Neale-Silva

Universidad de Wisconsin

Diego Bustos

Isaías Peña

Premium EE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.