Un archivo perdido de José Eustasio Rivera da nuevas pistas sobre su vida

A pesar de que “La vorágine” es reconocida como una de las obras más importantes de nuestra literatura nacional, hay mucho que todavía no sabemos sobre su autor. Solo el profesor chileno Eduardo Neale-Silva se ha aventurado a escribir un libro al respecto: “Horizonte humano: vida de José Eustasio Rivera” (Fondo de Cultura Económica de México), la única biografía que existe sobre este escritor. Para lograrlo utilizó un amplio archivo que incluye cartas con personas cercanas a él, fotografías de varios momentos de su vida, documentos oficiales...
Por Santiago Gómez Cubillos
