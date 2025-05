Un arqueólogo español desvela cómo se iluminaba el interior del Partenón en la Antigüedad

En su investigación titulada 'Iluminando el Partenón', publicada en la principal revista científica de arqueología clásica, The Annual of the British School at Athens', De Lara reconstruye la escena que se revelaría ante los ojos de un griego del siglo V antes de Cristo al entrar a este templo dedicado a Atenea, la diosa helena de la sabiduría.

Foto: EFE - Juan de Lara