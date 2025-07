Actuar en un universo creado por David Lynch

Ashbrook también es conocido por su participación en la película “La verdadera historia de Bonnie y Clyde”. Foto: Showtime Networks

¿Qué ha significado “Twin Peaks” en su vida, en el ámbito profesional y personal?

Bueno, fue lo más importante que hice al comenzar. Ya había participado en algunas películas, pero Twin Peaks fue probablemente el proyecto más grande en el que estuve en ese momento. Con el tiempo, resultó ser el mejor trabajo que realicé.

En lo personal, también significó mucho en mi vida privada. Aprendí meditación trascendental con David (Lynch), y eso me ayudó enormemente. Además, conocí a muchas de esas personas cuando tenía poco más de veinte años e hice amistades para toda la vida.

¿Cuánto de Bobby ya estaba definido en el guion y cuánto aportó usted al personaje?

Recuerdo, por ejemplo, que en el piloto había una escena en la cárcel donde yo ladraba. Eso lo trabajamos justo antes de filmarla; decidimos en ese momento qué haría exactamente con la voz. Surgió ahí mismo.

Diría que casi todo estaba en el guion. David era muy específico con lo que escribía, y no dejaba mucho espacio para la improvisación. Si decía: “Bobby entra, ve una foto de Laura, y empieza a llorar”, todo estaba en el papel: yo solo tenía que ejecutarlo y tratar de que funcionara. De vez en cuando, mientras ajustaban las luces o preparaban la escena, iba probando cosas. A veces yo proponía algo, él proponía otra cosa, pero usualmente hacíamos lo que él decía, porque casi siempre tenía razón.

¿Qué partes de su personalidad se reflejaron en Bobby durante la interpretación?

No lo sé, Bobby era todo lo que yo no era. Él era un tipo genial, el mariscal del equipo de fútbol de la escuela, y yo era más bien un aficionado al teatro en la preparatoria, así que fue divertido. Quizá lo único que aporté fue un poco de humor; trataba de encontrar algo gracioso incluso en las escenas más serias. Pero, en realidad, todo ya estaba ahí. David (Lynch) y Mark (Frost) lo escribieron todo.

El personaje de Bobby comienza siendo impulsivo, agresivo e incluso problemático. ¿Cómo abordó su interpretación en los años 90?

Interpretar a Bobby resultó mucho más emocionante de lo que puedo contar. Es cierto que leía el guion y hacía lo que estaba escrito, que todo ya estaba ahí, pero fue divertido explorar una personalidad completamente distinta: meterse en peleas de bar, matar a alguien, hacer grandes tratos de drogas... Todo eso era fantasía. Fingir esas cosas resultaba entretenido. Para mí era mucho más interesante hacer ese tipo de papeles que interpretar, por ejemplo, a un abogado en un tribunal, usando tecnicismos legales.

¿Hubo algo en su manera de ver el trabajo o la vida que cambió tras compartir experiencias con David Lynch?

Con el tiempo, nuestra relación evolucionó. Al principio era más como mentor y aprendiz, y luego nos volvimos más pares. Tuve la suerte de mantener una amistad con él a lo largo de los años, y también de formar parte de su fundación de meditación trascendental, lo cual ha sido muy importante para mi vida personal. También me transmitió ese deseo de ver y experimentar todo tipo de cine e influencias artísticas que quizá, de otro modo, no habría conocido. Y por supuesto, su ética en el trabajo, porque algo que frena a muchos artistas es no tenerla. Estoy muy agradecido por eso.

¿Qué tipo de historias disfruta ver en su rol de espectador?

Esa es una buena pregunta, porque me gustan muchos tipos de historias. Soy fan de la ciencia ficción. Ridley Scott es uno de mis directores favoritos, y Blade Runner es de mis películas preferidas. También disfruto de películas pequeñas, más íntimas, de esas que retratan momentos de la vida cotidiana. Soy bastante ecléctico: no me limito a un solo género.

Aunque no veo tantas películas como antes, me gusta cualquier historia bien contada. Ahora veo muchas series, como las de Netflix o lo que encuentre. Por ejemplo, me gustó mucho The White Lotus, es una serie de HBO, o también Fargo, tanto la película como la serie de televisión. ¡Me encantan!

¿Cómo vivió el hecho de que “Twin Peaks”, tres décadas después, llegara a una plataforma como MUBI?

Es genial. No lo puedo creer. Siempre me toma por sorpresa porque no tenía idea de que algo así pudiera pasar. Nunca imaginé que proyectarían las tres temporadas seguidas. Creo que eso nunca se había hecho. Tal vez en Showtime, pero no estoy seguro. Es increíble. ¿Quién lo diría? Aquí estoy, sentado en mi comedor, hablando de algo que hice en los años 90.

¿Qué cree que ha mantenido vivo a “Twin Peaks” en el corazón del público durante tanto tiempo?

No lo sé con certeza. La gente ama a David Lynch, y esta serie es una de sus grandes obras maestras, porque la historia sigue siendo interesante y diferente. Creo que es algo hermoso porque sé que muchos jóvenes la han descubierto gracias a sus padres, familiares o amigos. Incluso ahora, que ya soy mayor, hay chicos de 12 años que me dicen que en unos años verán Twin Peaks y es muy loco y divertido. Cuando estuve en el proyecto tenía 21 años. David Lynch me parecía muy mayor en ese entonces, como una figura paterna, y solo tenía 44. Hoy tengo 58, y pienso que tener 44 años es ser joven. La perspectiva de la edad es muy extraña. Tal vez para los adolescentes de hoy la serie sea un poco lenta, en Twin Peaks no hay teléfonos celulares ni computadoras; era una época más lenta, con otro ritmo, pero quizás el péndulo vuelva a ese ritmo y la gente quiera tomarse su tiempo para ver algo distinto.

A lo largo de los años, ¿cómo ha cambiado su relación con los “fans” de “Twin Peaks”? ¿Todavía se le acercan para hablar de Bobby?

Sí, normalmente eso ocurre en eventos relacionados con Twin Peaks, como cuando se proyecta Fire Walk With Me y hay alguna charla después. Pero, en general, los fans de Twin Peaks son muy leales, muy dulces y suelen ser personas muy creativas. La mayoría de los actores que somos amigos seguimos en contacto con los fans y tenemos una excelente relación con ellos. De hecho, en agosto vamos a hacer una gira en Estados Unidos, con diez fechas en varias ciudades; vamos a encontrarnos con la gente, hablar del show y compartir nuestras experiencias.