Gafas hechas por artesanos ciegos 

Laura Correa y Cristian Zorro crearon Soul Optic en noviembre de 2021 y materializaron su idea en 2022. Foto: Cortesía Laura Correa

¿Cómo nació Soul Optic?

Zorro: la idea surgió en Bogotá. Una noche estaba sentado después de una feria de salud visual y directamente llegó la idea, empecé haciéndome las preguntas: ¿y si las gafas se hicieran en la oscuridad?, ¿y si las hicieran personas ciegas? En ese momento llamé a Laura, mi pareja y cofundadora, y así nació el proyecto.

Correa: él siempre había querido hacer algo dentro del mercado de óptico, que es muy tradicional y cambiar algo en este ámbito parecía difícil. Pero con la idea y el nacimiento de Soul Optic empezamos a ser disruptivos en lo usual de ese mercado y llevar un producto que es tan sutil a otro nivel

¿Cómo se interesó por los temas ópticos?

Zorro: Cuando nací me sacaron con fórceps, y eso hizo que las vías neuronales del ojo izquierdo se alteraran, por eso desde muy pequeño estoy con gafas y en optómetras y ópticas porque por mi ojo izquierdo veo muy mal. Mis primeros contactos con las ópticas y al ver las monturas crearon una suerte de fascinación en mí. Esta condición neuronal con mi ojo ha sido un pasaporte para experimentar la vida, porque a partir de eso estudié optometría, me fui para Europa, conocí marcas de lujo independientes y luego regresé a Colombia.

¿Cuál fue el camino para materializar la idea de crear gafas realizadas por artesanos ciegos?

Zorro: o primero que hice fue empezar a buscar puentes que nos facilitaran esta información, como el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC), y me comuniqué con el programa de inclusión laboral ÁGORA, que es apoyado por la Fundación ONCE, y el Instituto Nacional para Ciegos. Con esas conexiones empezamos a construir la marca y nuestra identidad visual. El ÁGORA, por ejemplo, nos dijo que creáramos el perfil para que ellos nos ayudaran en la búsqueda. Luego fuimos a una clase de braille con el CRAC y allí, en los espacios a los que se refieren como “cero discapacidad”, aprendimos a cómo poner el espacio para estas personas, cómo hablar de ellos...

Correa: más que todo, era entender el ecosistema al que íbamos a entrar porque uno llega como un agente externo y esas fuentes que mencionaba Cristian, son como faros que van iluminando el camino para saber cómo funcionan las cosas en esta comunidad. Hay elementos que para uno pueden ser básicos, pero al entrar en este ecosistema, se trata de reaprender lo que uno debe tener en cuenta frente al otro y comenzar a hablar el mismo lenguaje.

¿Qué ha sido lo más desafiante de este proceso?

Zorro: lo más desafiante es crear una montura de cero discapacidad y cero tornillos, porque para esto tuvimos que prototipar un buen tiempo, hasta que la montura quedó como la tenemos en este momento. Después está la inspiración, que es otra arista del diseño, pero el reto más grande para mí fue ese. También hay algo que me parece muy curioso, y es que cuando estamos en activaciones, presentando el producto, nos preguntan si es hecho en Colombia. Pienso que está ese reto personal y como comunidad de creer más en Colombia, en nosotros, que estas cosas se pueden hacer aquí.

Correa: para mí ha sido ser emprendedor. Es difícil manejar el tiempo, la constancia, el dinero, los recursos, y con eso me refiero a temas emocionales, físicos y mentales, para seguir adelante. Siempre hay muchos obstáculos, a nivel de prototipo, de diseño, de crear y configurar sistemas en los que unimos varios mundos. Algo muy surreal y paradójico es que los artesanos están en una oscuridad completa y también es un desafío romper con ese paradigma de lo oscuro como algo negativo y aprender a amar esa sombra y saber que allí se crea.

¿Cómo han visto el panorama del diseño óptico en Colombia?

Zorro: no hay un entorno en el que uno pueda decir “voy a diseñar gafas”. Al principio, cuando empezamos a contactar diseñadores, nos decían no, porque ya hay máquinas y tampoco lo veían como algo interesante. Las gafas son algo que uno lleva en sus ojos y es alucinante pensar que desde la oscuridad se está creando ese elemento. Lo que yo veo es que en Colombia está apenas despegando el diseño de gafas y se están creando marcas que venden el producto, pero el diseño es otro cuento.

Correa: lo que queríamos hacer con Soul Optic no era solamente diferenciarla marca con el concepto, sino con la calidad y el diseño. Como decía Cristian, apenas está empezando la ola de realmente diseñar gafas y nuestro objetivo era llevar el más allá de la idea básica de fabricación y pensar que, al final, es una inversión en los ojos que son lo que nos permite ver el mundo.

¿Qué cambios de percepción frente al mundo y la sociedad han evidenciado en ustedes a partir de su trabajo en este proyecto?

Zorro: que ser diferente vale la pena y que no debemos esperar mucho tiempo para revelar nuestras diferencias desde la belleza de cada uno y trabajar por hacer visible lo invisible.

Correa: entender que la sombra siempre nos va a acompañar. En esta oscuridad, que siempre está, porque no puede haber luz si no hay oscuridad y viceversa, se trata de percibir que todos somos lo mismo. Al final, no existe ningún tipo de discapacidad, cada humano tiene un potencial increíble. Ha sido también un trabajo interno de reconocer cómo todas estas sombras que aparecen en la cotidianidad también hacen parte de mí, de mi pareja, de la marca, de los artesanos, pero, a la larga, son una herramienta potencializadora.