Un cine más que humano: nuevas posibilidades de expandir la vida en las imágenes

{if your bait can sing the wild one will come} Like Shadows Through Leaves es un cortometraje que trae a discusión un tema fundamental: la pluralidad de la vida. En tiempos de crisis eco-sociales, el cine puede surgir como una herramienta estética que redimensiona y reimagina las políticas del cuidado.

A comienzos de mayo se llevó de manera online la edición número 67 del Festival Internacional de Cortometrajes Oberhausen. El premio FIPRESCI de la crítica internacional se lo llevó el cortometraje {if your bait can sing the wild one will come} Like Shadows Through Leaves, una coproducción entre Singapur y Finlandia. Este cortometraje reflexiona por aquellas formas de vida más que humanas que murmuran sus secretos en el cine.

Le puede interesar: Gaza, la esperanza de vivir sin miedo

Una silueta se dibuja sobre la pared. El silbido se expande y mide en decibeles el territorio. Una especie de presagio se devela en el cine: fantasmagorías ecológicas y poéticas de la biosfera. {if your bait can sing the wild one will come} Like Shadows Through Leaves es un proyecto dirigido por Lucy Davis y realizado en colaboración con el colectivo Migrant Ecologies Project. En esta pieza somos invitadas a un recorrido que, a manera de cartografía ecológica, hace un repaso por aquellas actividades más que humanas que le han dado voz y eco a Tanglin Halt, una de las urbanizaciones más antiguas de Singapur. Durante 50 años, este espacio ha albergado a 105 especies de aves vistas hasta el momento.

Este cortometraje crea una exploración visual y sonora que genera una experiencia perceptiva en la cual se unen inquietudes relacionadas con la ecología, la vida y el cine. Volcar el cine en función de una reorganización afectiva desde la cual podamos hablar de la ecología de la mirada, permite hacer de las películas un portal que se abre a las relaciones existentes entre la imagen y la naturaleza. La secuencia inicial de este cortometraje teje los relatos de los habitantes del lugar junto con los cantos de las aves. Las imágenes se centran en planos microscópicos de plumas y un hombre que recorre un bosque en la noche. Constantemente, este cortometraje pone en paralelo las actividades humanas y las actividades animales, creando una reciprocidad entre el cine y el ecosistema. La relación existente entre las diferentes presencias biológicas cobra un valor importante en el cine, que hace de la imagen un espacio para reimaginar las políticas de la vida. La cámara se convierte en microscopio y explora todas aquellas existencias polifónicas con las cuales cohabitamos: animales, plantas, células.

La cámara es un dispositivo que captura la luz, una especie de trampa que guarda fragmentos. {if your bait can sing the wild one will come} Like Shadows Through Leaves amplia aquello que la cámara está enseñada a ver: la convierte en un dispositivo investigativo y especulativo que constantemente se pregunta por la vida, dando lugar a pensamientos que trascienden lo humano. Como espectadores, caminamos un sendero que nos abraza el cuerpo y nos invita a agujerear el tiempo lineal de la historia humana. ¿Cómo agujerear la temporalidad cinematográfica del antropoceno? Las potencialidades de este proyecto responden de diferentes maneras: no solo se trata de un cortometraje sino de toda una investigación sobre la relación del humano con las aves, y la creación de diferentes exposiciones y mapas sonoros interactivos. A medida que avanza el cortometraje, vemos diferentes sombras de aves, pequeños detalles que se unen con el paisaje sonoro. Los sonidos y los reflejos animales parecen un espíritu que vive en el cine, como si rumores atemporales envolvieran esta pieza en un halo de belleza y misterio. Las sombras con forma de aves nos invitan a pensar en las realidades biológicas que se vuelven reflexiones fantasmagóricas. El avance del capitalismo destruye la vida, al punto que la reduce a ser un fantasma, una sombra o una canción escuchada desde la distancia, como los sonidos de las aves.

Le sugerimos: “En Colombia tenemos una guerra contra la memoria”: Ariel Camilo González

En {if your bait can sing the wild one will come} Like Shadows Through Leaves, los cantos de las aves viven en la gente. En diferentes ocasiones vemos a hombres replicar el canto, invocar a aquella vida que cohabita la nuestra. Pensar en una ecología política del cine es pensar en la emergencia de una conciencia biosférica que haga del oficio del cine un oficio de la vida, una biología cultural y un pensamiento ecológico-visual. Una ecología política del cine es replicar los cantos de las aves en los nuestros.

{if your bait can sing the wild one will come} Like Shadows Through Leaves es un cortometraje que trae a discusión un tema fundamental: la pluralidad de la vida. En tiempos de crisis eco-sociales, el cine puede surgir como una herramienta estética que redimensiona y reimagina las políticas del cuidado, permitiéndonos intuir que quizás las imágenes y los sonidos sean una posibilidad de observación y un gesto de curandería de aquellas especies con las cuales cohabitamos el mundo, una especie de curandería de la vida por medio del diálogo que nace del cine. Es la magia fotomolecular de un arte que traduce al movimiento de la luz en imágenes, que a su vez son presagios.

En tiempos en donde la vida parece escaparse de nuestras manos, el cine puede ser un respiro que nos permita pensar en expandir lo vivo, abrazar nuestros territorios como centros de escucha, pensamiento y resistencia.