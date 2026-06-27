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Detrás de la historia ilustrada de la porcelana china que llegó al galeón San José

La novela gráfica “Un crisantemo en el Caribe” cuenta la historia detrás de las tazas de porcelana china que se encontraron entre los restos del galeón San José. El investigador Manuel Salge, uno de los creadores del libro, habló para El Espectador sobre el proyecto.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
27 de junio de 2026 - 08:00 p. m.
Manuel Salge, investigador y doctor en antropología, y Daniel Aguilar, investigador y doctor en sociología, publicaron "Un crisantemo en el Caribe" con Ediciones Uniandes.
Manuel Salge, investigador y doctor en antropología, y Daniel Aguilar, investigador y doctor en sociología, publicaron "Un crisantemo en el Caribe" con Ediciones Uniandes.
Foto: Cortesía

Hace más de 10 años, Colombia y el mundo vieron con asombro las imágenes de un navío que había sido encontrado en el lecho marino cartagenero. La noticia del hallazgo del galeón San José rápidamente le dio la vuelta al mundo, y con ella los rumores de su legendario tesoro. Aunque muchos se fijaron en el oro y la riqueza que yacía bajo las aguas caribeñas, otros decidieron dirigir su atención hacia objetos como las tazas de porcelana china que revelaron las primeras investigaciones.

El interés por entender lo que estos objetos podían contar...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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