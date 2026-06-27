Detrás de la historia ilustrada de la porcelana china que llegó al galeón San José

Manuel Salge, investigador y doctor en antropología, y Daniel Aguilar, investigador y doctor en sociología, publicaron "Un crisantemo en el Caribe" con Ediciones Uniandes.
Foto: Cortesía
Hace más de 10 años, Colombia y el mundo vieron con asombro las imágenes de un navío que había sido encontrado en el lecho marino cartagenero. La noticia del hallazgo del galeón San José rápidamente le dio la vuelta al mundo, y con ella los rumores de su legendario tesoro. Aunque muchos se fijaron en el oro y la riqueza que yacía bajo las aguas caribeñas, otros decidieron dirigir su atención hacia objetos como las tazas de porcelana china que revelaron las primeras investigaciones.
El interés por entender lo que estos objetos podían contar...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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